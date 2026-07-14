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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
14.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 14

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-13 IE00BF541XXX 443000.000 61670762.99 139.2117
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-13 IE00BF540XXX 746000.000 56432210.68 75.6464
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-13 IE00BQQP9XXX 35150000.000 2930032315.80 83.3580
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-13 IE00BDFBTXXX 33225000.000 1872899504.80 56.3702
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-13 IE00BYWQWXXX 9600000.000 582059632.01 60.6312
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-13 IE00BQQP9XXX 11350000.000 1005539689.44 88.5938
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-13 IE00BDS67XXX 3534000.000 246335373.01 69.7044
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-13 IE00BQQP9XXX 5700000.000 367049640.48 64.3947
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-13 IE00BL0BMXXX 4700000.000 169354363.00 36.0328
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-13 IE00BMC38XXX 79300000.000 8742532111.96 110.2463
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-13 IE00BMDH1XXX 13650000.000 123999998.80 9.0842
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-13 IE00BMDKNXXX 41200000.000 518433828.42 12.5833
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-13 IE0000H44XXX 470000.000 7341397.10 15.6200
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-13 IE0002PG6XXX 83650000.000 1259356393.79 15.0551
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-13 IE0005B8WXXX 630000.000 14397443.40 22.8531
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-13 IE000YU9KXXX 21990000.000 1882706746.74 85.6165
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-13 IE000B9PQXXX 610000.000 14001751.24 22.9537
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-13 IE0001J5AXXX 605000.000 16960235.34 28.0334
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-13 IE0005TF9XXX 630000.000 11743506.29 18.6405
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-13 IE000M7V9XXX 43470000.000 2181945716.50 50.1943
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-13 IE000NXF8XXX 9120000.000 287088283.41 31.4790
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-13 IE000YYE6XXX 120400000.000 6929226181.92 57.5517
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-13 IE000J6CHXXX 2724000.000 68325982.40 25.0830
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-13 IE0007I99XXX 1500000.000 38737025.23 25.8247
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-13 IE000SBU1XXX 500000.000 12876725.00 25.7535
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-13 IE0007Y8YXXX 28450000.000 802676166.46 28.2136
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-13 IE000QYDXXXX 550000.000 11152674.43 20.2776
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-13 IE000YYVSXXX 1750000.000 31442383.60 17.9671
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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