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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
13.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-10 IE00BF541XXX 443000.000 61710699.31 139.3018
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-10 IE00BF540XXX 746000.000 56557151.56 75.8139
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-10 IE00BQQP9XXX 35350000.000 3020636102.10 85.4494
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-10 IE00BDFBTXXX 32825000.000 1883759323.88 57.3879
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-10 IE00BYWQWXXX 9600000.000 583800916.96 60.8126
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-10 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1029307183.64 91.0891
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-10 IE00BDS67XXX 3534000.000 247041406.80 69.9042
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-10 IE00BQQP9XXX 5750000.000 369193951.27 64.2076
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-10 IE00BL0BMXXX 4700000.000 170053194.65 36.1815
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-10 IE00BMC38XXX 79250000.000 9123213163.42 115.1194
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-10 IE00BMDH1XXX 13650000.000 125818891.00 9.2175
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-10 IE00BMDKNXXX 41200000.000 539822166.28 13.1025
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-10 IE0000H44XXX 470000.000 7448374.23 15.8476
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-10 IE0002PG6XXX 83950000.000 1306480908.81 15.5626
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-10 IE0005B8WXXX 630000.000 14490748.06 23.0012
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-10 IE000YU9KXXX 21840000.000 1937758662.63 88.7252
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-10 IE000B9PQXXX 610000.000 14055002.69 23.0410
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-10 IE0001J5AXXX 605000.000 17034380.11 28.1560
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-10 IE0005TF9XXX 630000.000 11685031.00 18.5477
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-10 IE000M7V9XXX 43470000.000 2279068207.86 52.4285
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-10 IE000NXF8XXX 9070000.000 282946685.71 31.1959
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-10 IE000YYE6XXX 120400000.000 7052675131.54 58.5770
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-10 IE000J6CHXXX 2674000.000 67219715.60 25.1383
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-10 IE0007I99XXX 1500000.000 38688628.28 25.7924
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-10 IE000SBU1XXX 500000.000 12878680.37 25.7574
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-10 IE0007Y8YXXX 28450000.000 825593927.48 29.0191
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-10 IE000QYDXXXX 550000.000 11096806.66 20.1760
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-10 IE000YYVSXXX 1750000.000 31853950.40 18.2023
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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