VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61710699.31
|139.3018
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56557151.56
|75.8139
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BQQP9XXX
|35350000.000
|3020636102.10
|85.4494
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BDFBTXXX
|32825000.000
|1883759323.88
|57.3879
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|583800916.96
|60.8126
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1029307183.64
|91.0891
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|247041406.80
|69.9042
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BQQP9XXX
|5750000.000
|369193951.27
|64.2076
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|170053194.65
|36.1815
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BMC38XXX
|79250000.000
|9123213163.42
|115.1194
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BMDH1XXX
|13650000.000
|125818891.00
|9.2175
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-10
|IE00BMDKNXXX
|41200000.000
|539822166.28
|13.1025
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7448374.23
|15.8476
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0002PG6XXX
|83950000.000
|1306480908.81
|15.5626
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14490748.06
|23.0012
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1937758662.63
|88.7252
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14055002.69
|23.0410
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17034380.11
|28.1560
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11685031.00
|18.5477
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2279068207.86
|52.4285
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000NXF8XXX
|9070000.000
|282946685.71
|31.1959
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|7052675131.54
|58.5770
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67219715.60
|25.1383
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38688628.28
|25.7924
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12878680.37
|25.7574
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-10
|IE0007Y8YXXX
|28450000.000
|825593927.48
|29.0191
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000QYDXXXX
|550000.000
|11096806.66
|20.1760
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-10
|IE000YYVSXXX
|1750000.000
|31853950.40
|18.2023
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