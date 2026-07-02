Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI hat das Bohrziel gewählt - startet jetzt die nächste große Kupfer-Story aus Nevada?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Tradegate
01.07.26 | 16:04
31,300 Euro
-0,08 % -0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,25531,30009:09
31,26031,29009:09
PR Newswire
02.07.2026 08:06 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-01 IE00BF541XXX 443000.000 61624925.68 139.1082
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-01 IE00BF540XXX 746000.000 56558812.65 75.8161
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-07-01 IE00BQQP9XXX 35100000.000 2986389653.89 85.0823
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-07-01 IE00BDFBTXXX 31975000.000 1851139014.32 57.8933
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-07-01 IE00BYWQWXXX 9650000.000 580168505.86 60.1211
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-07-01 IE00BQQP9XXX 11250000.000 1017206323.17 90.4183
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-07-01 IE00BDS67XXX 3646000.000 253354012.64 69.4882
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-07-01 IE00BQQP9XXX 5700000.000 359696149.89 63.1046
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-07-01 IE00BL0BMXXX 4750000.000 169270344.25 35.6359
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-07-01 IE00BMC38XXX 79100000.000 9304505170.21 117.6296
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-07-01 IE00BMDH1XXX 13650000.000 134760875.34 9.8726
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-07-01 IE00BMDKNXXX 41600000.000 558733812.39 13.4311
VanEck New China UCITS ETF 2026-07-01 IE0000H44XXX 470000.000 7523418.43 16.0073
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-01 IE0002PG6XXX 83000000.000 1430178664.93 17.2311
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-07-01 IE0005B8WXXX 630000.000 14416192.98 22.8828
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-07-01 IE000YU9KXXX 21690000.000 2140726171.66 98.6965
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-07-01 IE000B9PQXXX 510000.000 11817324.84 23.1712
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-07-01 IE0001J5AXXX 605000.000 16895757.30 27.9269
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-01 IE0005TF9XXX 630000.000 11320763.37 17.9695
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-07-01 IE000M7V9XXX 43470000.000 2306311671.68 53.0552
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-07-01 IE000NXF8XXX 9320000.000 275431149.06 29.5527
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-07-01 IE000YYE6XXX 121050000.000 7135681680.47 58.9482
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-07-01 IE000J6CHXXX 2674000.000 67264172.58 25.1549
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-07-01 IE0007I99XXX 1500000.000 38290253.78 25.5268
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-07-01 IE000SBU1XXX 500000.000 12844071.30 25.6881
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-01 IE0007Y8YXXX 27550000.000 829029101.97 30.0918
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-01 IE000QYDXXXX 550000.000 10793796.65 19.6251
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-07-01 IE000YYVSXXX 1200000.000 22722814.10 18.9357
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.