VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61624925.68
|139.1082
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56558812.65
|75.8161
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BQQP9XXX
|35100000.000
|2986389653.89
|85.0823
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BDFBTXXX
|31975000.000
|1851139014.32
|57.8933
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BYWQWXXX
|9650000.000
|580168505.86
|60.1211
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BQQP9XXX
|11250000.000
|1017206323.17
|90.4183
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BDS67XXX
|3646000.000
|253354012.64
|69.4882
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|359696149.89
|63.1046
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BL0BMXXX
|4750000.000
|169270344.25
|35.6359
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BMC38XXX
|79100000.000
|9304505170.21
|117.6296
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BMDH1XXX
|13650000.000
|134760875.34
|9.8726
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-01
|IE00BMDKNXXX
|41600000.000
|558733812.39
|13.4311
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7523418.43
|16.0073
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0002PG6XXX
|83000000.000
|1430178664.93
|17.2311
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14416192.98
|22.8828
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000YU9KXXX
|21690000.000
|2140726171.66
|98.6965
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11817324.84
|23.1712
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16895757.30
|27.9269
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11320763.37
|17.9695
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2306311671.68
|53.0552
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|275431149.06
|29.5527
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000YYE6XXX
|121050000.000
|7135681680.47
|58.9482
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67264172.58
|25.1549
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38290253.78
|25.5268
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12844071.30
|25.6881
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-01
|IE0007Y8YXXX
|27550000.000
|829029101.97
|30.0918
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000QYDXXXX
|550000.000
|10793796.65
|19.6251
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-01
|IE000YYVSXXX
|1200000.000
|22722814.10
|18.9357
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