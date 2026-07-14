VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 14
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61670762.99
|139.2117
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56432210.68
|75.6464
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BQQP9XXX
|35150000.000
|2930032315.80
|83.3580
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BDFBTXXX
|33225000.000
|1872899504.80
|56.3702
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BYWQWXXX
|9600000.000
|582059632.01
|60.6312
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BQQP9XXX
|11350000.000
|1005539689.44
|88.5938
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BDS67XXX
|3534000.000
|246335373.01
|69.7044
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|367049640.48
|64.3947
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BL0BMXXX
|4700000.000
|169354363.00
|36.0328
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BMC38XXX
|79300000.000
|8742532111.96
|110.2463
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BMDH1XXX
|13650000.000
|123999998.80
|9.0842
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-07-13
|IE00BMDKNXXX
|41200000.000
|518433828.42
|12.5833
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7341397.10
|15.6200
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0002PG6XXX
|83650000.000
|1260284909.56
|15.0662
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14397443.40
|22.8531
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000YU9KXXX
|21990000.000
|1882706746.74
|85.6165
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000B9PQXXX
|610000.000
|14001751.24
|22.9537
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16960235.34
|28.0334
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11743506.29
|18.6405
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2181945716.50
|50.1943
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000NXF8XXX
|9120000.000
|287088283.41
|31.4790
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000YYE6XXX
|120400000.000
|6929226181.92
|57.5517
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000J6CHXXX
|2724000.000
|68325982.40
|25.0830
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|38737025.23
|25.8247
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12876725.00
|25.7535
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-07-13
|IE0007Y8YXXX
|28450000.000
|802676166.46
|28.2136
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000QYDXXXX
|550000.000
|11152674.43
|20.2776
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-07-13
|IE000YYVSXXX
|1750000.000
|31442383.60
|17.9671
© 2026 PR Newswire