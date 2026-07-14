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PR Newswire
14.07.2026 11:54 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 14

Fund NameNAV DateISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-07-13IE00BF541XXX443000.00061670762.99139.2117
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-07-13IE00BF540XXX746000.00056432210.6875.6464
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-07-13IE00BQQP9XXX35150000.0002930032315.8083.3580
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-07-13IE00BDFBTXXX33225000.0001872899504.8056.3702
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-07-13IE00BYWQWXXX9600000.000582059632.0160.6312
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-07-13IE00BQQP9XXX11350000.0001005539689.4488.5938
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-07-13IE00BDS67XXX3534000.000246335373.0169.7044
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-07-13IE00BQQP9XXX5700000.000367049640.4864.3947
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-07-13IE00BL0BMXXX4700000.000169354363.0036.0328
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-07-13IE00BMC38XXX79300000.0008742532111.96110.2463
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-07-13IE00BMDH1XXX13650000.000123999998.809.0842
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-07-13IE00BMDKNXXX41200000.000518433828.4212.5833
VanEck New China UCITS ETF2026-07-13IE0000H44XXX470000.0007341397.1015.6200
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-07-13IE0002PG6XXX83650000.0001260284909.5615.0662
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-07-13IE0005B8WXXX630000.00014397443.4022.8531
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-07-13IE000YU9KXXX21990000.0001882706746.7485.6165
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-07-13IE000B9PQXXX610000.00014001751.2422.9537
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-07-13IE0001J5AXXX605000.00016960235.3428.0334
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-07-13IE0005TF9XXX630000.00011743506.2918.6405
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-07-13IE000M7V9XXX43470000.0002181945716.5050.1943
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-07-13IE000NXF8XXX9120000.000287088283.4131.4790
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-07-13IE000YYE6XXX120400000.0006929226181.9257.5517
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-07-13IE000J6CHXXX2724000.00068325982.4025.0830
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-07-13IE0007I99XXX1500000.00038737025.2325.8247
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-07-13IE000SBU1XXX500000.00012876725.0025.7535
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-07-13IE0007Y8YXXX28450000.000802676166.4628.2136
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-07-13IE000QYDXXXX550000.00011152674.4320.2776
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-07-13IE000YYVSXXX1750000.00031442383.6017.9671
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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