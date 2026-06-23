VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61710427.86
|139.3012
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56485889.23
|75.7184
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BQQP9XXX
|36250000.000
|3342774394.59
|92.2145
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BDFBTXXX
|30425000.000
|1908407221.70
|62.7250
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BYWQWXXX
|9950000.000
|574906877.88
|57.7796
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1117645715.61
|98.0391
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|260936957.88
|69.5832
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|346787516.57
|60.8399
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|170045954.68
|35.4262
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BMC38XXX
|77800000.000
|9823591036.53
|126.2672
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|143009363.61
|10.2516
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-22
|IE00BMDKNXXX
|42600000.000
|654418421.52
|15.3619
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6765470.16
|16.1083
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0002PG6XXX
|82600000.000
|1572426187.26
|19.0366
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14052963.80
|22.3063
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000YU9KXXX
|24040000.000
|2293030119.57
|95.3839
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10694564.77
|20.9697
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16764890.06
|27.7106
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11015555.38
|17.4850
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000M7V9XXX
|44620000.000
|2565305382.74
|57.4923
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000NXF8XXX
|9120000.000
|290883943.64
|31.8952
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000YYE6XXX
|124800000.000
|7311189065.46
|58.5832
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67010170.09
|25.0599
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|36771716.30
|24.5145
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12548523.32
|25.0970
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-22
|IE0007Y8YXXX
|27950000.000
|878952827.24
|31.4473
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8886967.98
|19.7488
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-22
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10943345.69
|19.8970
© 2026 PR Newswire