VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61631675.57
|139.1234
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56593955.41
|75.8632
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BQQP9XXX
|35400000.000
|3016112536.68
|85.2009
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BDFBTXXX
|31725000.000
|1842104303.78
|58.0648
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BYWQWXXX
|9650000.000
|572130354.83
|59.2881
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BQQP9XXX
|11250000.000
|1016166281.33
|90.3259
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BDS67XXX
|3646000.000
|253901948.21
|69.6385
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|354141369.17
|62.1301
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|170271871.68
|35.4733
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BMC38XXX
|79000000.000
|9949031293.44
|125.9371
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BMDH1XXX
|13650000.000
|133961101.17
|9.8140
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-30
|IE00BMDKNXXX
|41600000.000
|567549398.87
|13.6430
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7482742.18
|15.9207
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0002PG6XXX
|83000000.000
|1427522561.38
|17.1991
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14303725.23
|22.7043
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000YU9KXXX
|21790000.000
|2190899017.36
|100.5461
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11558198.42
|22.6631
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16880334.74
|27.9014
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11211270.25
|17.7957
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2316773638.15
|53.2959
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|284232095.66
|30.4970
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000YYE6XXX
|121200000.000
|6967901192.18
|57.4909
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67225156.75
|25.1403
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37853466.53
|25.2356
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12771772.10
|25.5435
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-30
|IE0007Y8YXXX
|28000000.000
|853806511.04
|30.4931
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9894973.70
|19.7899
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-30
|IE000YYVSXXX
|1200000.000
|23262942.13
|19.3858
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