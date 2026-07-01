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PR Newswire
01.07.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 01

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-30 IE00BF541XXX 443000.000 61631675.57 139.1234
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-30 IE00BF540XXX 746000.000 56593955.41 75.8632
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-30 IE00BQQP9XXX 35400000.000 3016112536.68 85.2009
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-30 IE00BDFBTXXX 31725000.000 1842104303.78 58.0648
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-30 IE00BYWQWXXX 9650000.000 572130354.83 59.2881
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-30 IE00BQQP9XXX 11250000.000 1016166281.33 90.3259
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-30 IE00BDS67XXX 3646000.000 253901948.21 69.6385
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-30 IE00BQQP9XXX 5700000.000 354141369.17 62.1301
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-30 IE00BL0BMXXX 4800000.000 170271871.68 35.4733
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-30 IE00BMC38XXX 79000000.000 9949031293.44 125.9371
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-30 IE00BMDH1XXX 13650000.000 133961101.17 9.8140
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-30 IE00BMDKNXXX 41600000.000 567549398.87 13.6430
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-30 IE0000H44XXX 470000.000 7482742.18 15.9207
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-30 IE0002PG6XXX 83000000.000 1427522561.38 17.1991
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-30 IE0005B8WXXX 630000.000 14303725.23 22.7043
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-30 IE000YU9KXXX 21790000.000 2190899017.36 100.5461
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-30 IE000B9PQXXX 510000.000 11558198.42 22.6631
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-30 IE0001J5AXXX 605000.000 16880334.74 27.9014
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-30 IE0005TF9XXX 630000.000 11211270.25 17.7957
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-30 IE000M7V9XXX 43470000.000 2316773638.15 53.2959
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-30 IE000NXF8XXX 9320000.000 284232095.66 30.4970
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-30 IE000YYE6XXX 121200000.000 6967901192.18 57.4909
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-30 IE000J6CHXXX 2674000.000 67225156.75 25.1403
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-30 IE0007I99XXX 1500000.000 37853466.53 25.2356
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-30 IE000SBU1XXX 500000.000 12771772.10 25.5435
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-30 IE0007Y8YXXX 28000000.000 853806511.04 30.4931
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-30 IE000QYDXXXX 500000.000 9894973.70 19.7899
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-30 IE000YYVSXXX 1200000.000 23262942.13 19.3858
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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