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PR Newswire
30.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 30

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-29 IE00BF541XXX 443000.000 61654376.17 139.1747
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-29 IE00BF540XXX 746000.000 56585951.40 75.8525
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-29 IE00BQQP9XXX 35500000.000 3045085116.00 85.7770
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-29 IE00BDFBTXXX 31175000.000 1809361427.76 58.0389
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-29 IE00BYWQWXXX 9650000.000 569426856.83 59.0080
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-29 IE00BQQP9XXX 11250000.000 1027986663.07 91.3766
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-29 IE00BDS67XXX 3750000.000 261010768.73 69.6029
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-29 IE00BQQP9XXX 5700000.000 354979528.01 62.2771
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-29 IE00BL0BMXXX 4800000.000 169598402.41 35.3330
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-29 IE00BMC38XXX 79000000.000 9553808128.59 120.9343
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-29 IE00BMDH1XXX 13700000.000 129182594.26 9.4294
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-29 IE00BMDKNXXX 41850000.000 586626111.73 14.0174
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-29 IE0000H44XXX 420000.000 6667637.78 15.8753
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-29 IE0002PG6XXX 83000000.000 1399551846.64 16.8621
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-29 IE0005B8WXXX 630000.000 14256812.48 22.6299
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-29 IE000YU9KXXX 22140000.000 2131842500.17 96.2892
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-29 IE000B9PQXXX 510000.000 11621635.94 22.7875
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-29 IE0001J5AXXX 605000.000 16865799.84 27.8774
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-29 IE0005TF9XXX 630000.000 11463200.33 18.1956
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-29 IE000M7V9XXX 43470000.000 2337539026.40 53.7736
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-29 IE000NXF8XXX 9320000.000 284834261.33 30.5616
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-29 IE000YYE6XXX 121900000.000 6888844453.29 56.5123
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-29 IE000J6CHXXX 2674000.000 67219865.87 25.1383
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-29 IE0007I99XXX 1500000.000 37769265.57 25.1795
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-29 IE000SBU1XXX 500000.000 12787288.27 25.5746
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-29 IE0007Y8YXXX 28000000.000 850272548.31 30.3669
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-29 IE000QYDXXXX 500000.000 9848221.88 19.6964
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-29 IE000YYVSXXX 950000.000 17913681.01 18.8565
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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