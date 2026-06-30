VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61654376.17
|139.1747
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56585951.40
|75.8525
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BQQP9XXX
|35500000.000
|3045085116.00
|85.7770
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BDFBTXXX
|31175000.000
|1809361427.76
|58.0389
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BYWQWXXX
|9650000.000
|569426856.83
|59.0080
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BQQP9XXX
|11250000.000
|1027986663.07
|91.3766
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|261010768.73
|69.6029
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|354979528.01
|62.2771
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|169598402.41
|35.3330
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BMC38XXX
|79000000.000
|9553808128.59
|120.9343
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BMDH1XXX
|13700000.000
|129182594.26
|9.4294
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-29
|IE00BMDKNXXX
|41850000.000
|586626111.73
|14.0174
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6667637.78
|15.8753
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0002PG6XXX
|83000000.000
|1399551846.64
|16.8621
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14256812.48
|22.6299
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000YU9KXXX
|22140000.000
|2131842500.17
|96.2892
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|11621635.94
|22.7875
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16865799.84
|27.8774
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11463200.33
|18.1956
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000M7V9XXX
|43470000.000
|2337539026.40
|53.7736
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|284834261.33
|30.5616
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000YYE6XXX
|121900000.000
|6888844453.29
|56.5123
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67219865.87
|25.1383
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37769265.57
|25.1795
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12787288.27
|25.5746
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-29
|IE0007Y8YXXX
|28000000.000
|850272548.31
|30.3669
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9848221.88
|19.6964
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-29
|IE000YYVSXXX
|950000.000
|17913681.01
|18.8565
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