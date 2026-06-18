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WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
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PR Newswire
18.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-17 IE00BF541XXX 443000.000 61684669.29 139.2430
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-17 IE00BF540XXX 746000.000 56661656.96 75.9540
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-17 IE00BQQP9XXX 36250000.000 3494354246.73 96.3960
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-17 IE00BDFBTXXX 30175000.000 1982846943.17 65.7116
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-17 IE00BYWQWXXX 10000000.000 585342713.10 58.5343
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-17 IE00BQQP9XXX 11350000.000 1173736152.52 103.4129
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-17 IE00BDS67XXX 3750000.000 263447620.36 70.2527
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-17 IE00BQQP9XXX 5700000.000 347902077.21 61.0355
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-17 IE00BL0BMXXX 4800000.000 171340502.66 35.6959
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-17 IE00BMC38XXX 77550000.000 9065268235.84 116.8958
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-17 IE00BMDH1XXX 13950000.000 140560143.63 10.0760
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-17 IE00BMDKNXXX 42400000.000 640679283.78 15.1104
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-17 IE0000H44XXX 420000.000 6760083.47 16.0954
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-17 IE0002PG6XXX 82100000.000 1564803517.53 19.0597
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-17 IE0005B8WXXX 630000.000 13945771.33 22.1361
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-17 IE000YU9KXXX 24290000.000 2425848085.05 99.8702
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-17 IE000B9PQXXX 510000.000 10666790.30 20.9153
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-17 IE0001J5AXXX 605000.000 16952414.65 28.0205
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-17 IE0005TF9XXX 630000.000 11036878.84 17.5189
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-17 IE000M7V9XXX 44620000.000 2563710092.49 57.4565
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-17 IE000NXF8XXX 9420000.000 305650897.79 32.4470
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-17 IE000YYE6XXX 125300000.000 7772576201.36 62.0317
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-17 IE000J6CHXXX 2674000.000 66998437.26 25.0555
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-17 IE0007I99XXX 1500000.000 36883632.96 24.5891
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-17 IE000SBU1XXX 500000.000 12515740.73 25.0315
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-17 IE0007Y8YXXX 27750000.000 854670147.48 30.7989
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-17 IE000QYDXXXX 450000.000 8996288.16 19.9918
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-17 IE000YYVSXXX 550000.000 10678635.58 19.4157
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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