VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61684669.29
|139.2430
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56661656.96
|75.9540
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BQQP9XXX
|36250000.000
|3494354246.73
|96.3960
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BDFBTXXX
|30175000.000
|1982846943.17
|65.7116
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BYWQWXXX
|10000000.000
|585342713.10
|58.5343
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BQQP9XXX
|11350000.000
|1173736152.52
|103.4129
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|263447620.36
|70.2527
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|347902077.21
|61.0355
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|171340502.66
|35.6959
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BMC38XXX
|77550000.000
|9065268235.84
|116.8958
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|140560143.63
|10.0760
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-17
|IE00BMDKNXXX
|42400000.000
|640679283.78
|15.1104
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6760083.47
|16.0954
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0002PG6XXX
|82100000.000
|1564803517.53
|19.0597
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|13945771.33
|22.1361
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000YU9KXXX
|24290000.000
|2425848085.05
|99.8702
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10666790.30
|20.9153
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16952414.65
|28.0205
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11036878.84
|17.5189
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000M7V9XXX
|44620000.000
|2563710092.49
|57.4565
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000NXF8XXX
|9420000.000
|305650897.79
|32.4470
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000YYE6XXX
|125300000.000
|7772576201.36
|62.0317
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|66998437.26
|25.0555
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|36883632.96
|24.5891
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12515740.73
|25.0315
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-17
|IE0007Y8YXXX
|27750000.000
|854670147.48
|30.7989
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8996288.16
|19.9918
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-17
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10678635.58
|19.4157
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