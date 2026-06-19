Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Reichster Silberdistrikt der Welt: 17-Mio.-CAD-Junior startet Bohrungen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QMWR | ISIN: IE00BMDH1538 | Ticker-Symbol: HDR0
Tradegate
19.06.26 | 09:04
8,728 Euro
-1,08 % -0,095
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,7848,83009:36
8,7858,82709:36
PR Newswire
19.06.2026 08:06 Uhr
47 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-18 IE00BF541XXX 443000.000 61735564.08 139.3579
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-18 IE00BF540XXX 746000.000 56574977.13 75.8378
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-18 IE00BQQP9XXX 36250000.000 3405687884.16 93.9500
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-18 IE00BDFBTXXX 30425000.000 1948260034.75 64.0348
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-18 IE00BYWQWXXX 10000000.000 584081983.98 58.4082
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-18 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1143292606.71 100.2888
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-18 IE00BDS67XXX 3750000.000 261327093.86 69.6872
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-18 IE00BQQP9XXX 5700000.000 351039222.10 61.5858
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-18 IE00BL0BMXXX 4800000.000 171121212.23 35.6503
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-18 IE00BMC38XXX 77450000.000 9595705470.76 123.8955
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-18 IE00BMDH1XXX 13950000.000 141004185.27 10.1078
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-18 IE00BMDKNXXX 42600000.000 660359803.36 15.5014
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-18 IE0000H44XXX 420000.000 6750836.10 16.0734
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-18 IE0002PG6XXX 82500000.000 1552023562.11 18.8124
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-18 IE0005B8WXXX 630000.000 14015751.61 22.2472
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-18 IE000YU9KXXX 23840000.000 2350218919.04 98.5830
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-18 IE000B9PQXXX 510000.000 10778815.85 21.1349
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-18 IE0001J5AXXX 605000.000 16911516.85 27.9529
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-18 IE0005TF9XXX 630000.000 11201830.00 17.7807
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-18 IE000M7V9XXX 44620000.000 2595327299.89 58.1651
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-18 IE000NXF8XXX 9320000.000 293787009.15 31.5222
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-18 IE000YYE6XXX 125300000.000 7590284164.06 60.5769
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-18 IE000J6CHXXX 2674000.000 67052860.50 25.0759
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-18 IE0007I99XXX 1500000.000 37180614.84 24.7871
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-18 IE000SBU1XXX 500000.000 12620870.46 25.2417
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-18 IE0007Y8YXXX 27850000.000 872650367.56 31.3339
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-18 IE000QYDXXXX 450000.000 8860039.15 19.6890
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-18 IE000YYVSXXX 550000.000 10752624.24 19.5502
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.