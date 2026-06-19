VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61735564.08
|139.3579
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56574977.13
|75.8378
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BQQP9XXX
|36250000.000
|3405687884.16
|93.9500
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BDFBTXXX
|30425000.000
|1948260034.75
|64.0348
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BYWQWXXX
|10000000.000
|584081983.98
|58.4082
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1143292606.71
|100.2888
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|261327093.86
|69.6872
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|351039222.10
|61.5858
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|171121212.23
|35.6503
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BMC38XXX
|77450000.000
|9595705470.76
|123.8955
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|141004185.27
|10.1078
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-18
|IE00BMDKNXXX
|42600000.000
|660359803.36
|15.5014
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6750836.10
|16.0734
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0002PG6XXX
|82500000.000
|1552023562.11
|18.8124
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14015751.61
|22.2472
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000YU9KXXX
|23840000.000
|2350218919.04
|98.5830
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10778815.85
|21.1349
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16911516.85
|27.9529
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11201830.00
|17.7807
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000M7V9XXX
|44620000.000
|2595327299.89
|58.1651
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000NXF8XXX
|9320000.000
|293787009.15
|31.5222
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000YYE6XXX
|125300000.000
|7590284164.06
|60.5769
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67052860.50
|25.0759
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37180614.84
|24.7871
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12620870.46
|25.2417
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-18
|IE0007Y8YXXX
|27850000.000
|872650367.56
|31.3339
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8860039.15
|19.6890
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-18
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10752624.24
|19.5502
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