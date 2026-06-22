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PR Newswire
22.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-19 IE00BF541XXX 443000.000 61746124.41 139.3818
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-19 IE00BF540XXX 746000.000 56559962.44 75.8176
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-19 IE00BQQP9XXX 36250000.000 3385177276.98 93.3842
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-19 IE00BDFBTXXX 30425000.000 1897006894.12 62.3503
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-19 IE00BYWQWXXX 9950000.000 581933203.21 58.4857
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-19 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1127861080.42 98.9352
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-19 IE00BDS67XXX 3750000.000 261111314.65 69.6297
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-19 IE00BQQP9XXX 5700000.000 351012889.69 61.5812
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-19 IE00BL0BMXXX 4800000.000 170854641.55 35.5947
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-19 IE00BMC38XXX 77800000.000 9638781651.64 123.8918
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-19 IE00BMDH1XXX 13950000.000 142510171.86 10.2158
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-19 IE00BMDKNXXX 42600000.000 660483708.42 15.5043
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-19 IE0000H44XXX 420000.000 6739615.15 16.0467
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-19 IE0002PG6XXX 82600000.000 1546662742.25 18.7247
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-19 IE0005B8WXXX 630000.000 14053453.75 22.3071
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-19 IE000YU9KXXX 24040000.000 2364241285.08 98.3461
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-19 IE000B9PQXXX 510000.000 10786316.62 21.1496
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-19 IE0001J5AXXX 605000.000 16833843.21 27.8245
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-19 IE0005TF9XXX 630000.000 11200770.48 17.7790
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-19 IE000M7V9XXX 44620000.000 2589844150.76 58.0422
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-19 IE000NXF8XXX 9120000.000 287478680.25 31.5218
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-19 IE000YYE6XXX 124800000.000 7517877110.90 60.2394
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-19 IE000J6CHXXX 2674000.000 67063313.95 25.0798
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-19 IE0007I99XXX 1500000.000 37178739.05 24.7858
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-19 IE000SBU1XXX 500000.000 12619937.61 25.2399
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-19 IE0007Y8YXXX 27950000.000 871191247.11 31.1696
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-19 IE000QYDXXXX 450000.000 8848696.93 19.6638
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-19 IE000YYVSXXX 550000.000 10756312.49 19.5569
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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