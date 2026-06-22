VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61746124.41
|139.3818
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56559962.44
|75.8176
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BQQP9XXX
|36250000.000
|3385177276.98
|93.3842
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BDFBTXXX
|30425000.000
|1897006894.12
|62.3503
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BYWQWXXX
|9950000.000
|581933203.21
|58.4857
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1127861080.42
|98.9352
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|261111314.65
|69.6297
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|351012889.69
|61.5812
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|170854641.55
|35.5947
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BMC38XXX
|77800000.000
|9638781651.64
|123.8918
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|142510171.86
|10.2158
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-19
|IE00BMDKNXXX
|42600000.000
|660483708.42
|15.5043
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6739615.15
|16.0467
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0002PG6XXX
|82600000.000
|1546662742.25
|18.7247
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14053453.75
|22.3071
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000YU9KXXX
|24040000.000
|2364241285.08
|98.3461
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10786316.62
|21.1496
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16833843.21
|27.8245
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11200770.48
|17.7790
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000M7V9XXX
|44620000.000
|2589844150.76
|58.0422
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000NXF8XXX
|9120000.000
|287478680.25
|31.5218
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000YYE6XXX
|124800000.000
|7517877110.90
|60.2394
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67063313.95
|25.0798
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37178739.05
|24.7858
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12619937.61
|25.2399
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-19
|IE0007Y8YXXX
|27950000.000
|871191247.11
|31.1696
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8848696.93
|19.6638
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-19
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10756312.49
|19.5569
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