Advanced Micro Devices (AMD) nähert sich einem Börsenwert von 900 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanley sieht Rückenwind durch agentische KI. Doch Speicherpreise und Engpässe bleiben Risiken. AMD nähert sich an der Börse der Marke von 900 Milliarden US-Dollar. Die Aktie erreichte am Mittwoch zeitweise 544,04 US-Dollar. Nach Daten von Dow Jones Market Data müsste die AMD-Aktie auf 551,94 US-Dollar steigen, um erstmals einen Marktwert von 900 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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