Coinbase wagt den Vorstoß in ein Segment, das bislang fast ausschließlich Großinvestoren vorbehalten war. Der Krypto-Riese startet den Handel mit sogenannten Pre-IPO-Futures. Den Anfang macht kein Geringerer als Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Damit können Privatanleger auf die Wertentwicklung des Giganten setzen, noch bevor die erste Aktie offiziell an einer klassischen Börse gehandelt wird.SpaceX wird derzeit mit einer Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar gehandelt. Coinbase ermöglicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär