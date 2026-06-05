© Foto: wO-GeminiRekordschulden bei Autos und Kreditkarten treffen auf galoppierende Inflation - Amerikas Mittelschicht rutscht immer tiefer in die Zinsfalle und kämpft um das finanzielle Überleben.Autokredite und Kreditkarten werden für Millionen US-Haushalte zur Belastungsprobe. Die Schulden steigen, die Zinsen drücken - und der Alltag wird teurer. Der enorme Anstieg der Inflation - vor allem seit Beginn des Nahost-Kriegs - schnürt den US-Bürgern die Luft ab. Im April 2026 kletterte die Inflationsrate bereits auf 3,8 Prozent. Prognosen der Federal Reserve Bank of Cleveland deuten darauf hin, dass die Teuerungsrate im Mai auf ein Drei-Jahres-Hoch von 4,18 Prozent hochgeschnellt sein dürfte. Die offiziellen …
Enthaltene Werte: US3453708600,US57636Q1040,US92826C8394,US37045V1008,NL00150001Q9Den vollständigen Artikel lesen
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