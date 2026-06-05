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ALPHABET INC CL A320,35+0,68 %
ARM HOLDINGS PLC ADR296,50-12,54 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC25,450+4,73 %
COCA-COLA COMPANY69,00+4,26 %
JOHNSON & JOHNSON202,05+2,80 %
LULULEMON ATHLETICA INC99,20-7,81 %
MARVELL TECHNOLOGY INC250,85-5,62 %
MCDONALDS CORPORATION242,10+3,02 %
META PLATFORMS INC531,00-3,14 %
MICRON TECHNOLOGY INC755,00-12,16 %
NVIDIA CORPORATION178,08-5,42 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY127,06+4,80 %
TESLA INC339,20-5,88 %
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