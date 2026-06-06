Warum Wasserstoff ohne neue Speichertechnologien an Grenzen stößt

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Wasserstoff gilt für viele Regierungen und Industrieunternehmen als wichtiger Baustein der Energiewende. Ob Stahlindustrie, Chemieproduktion oder Schwerlastverkehr - überall dort, wo Elektrifizierung an Grenzen stößt, soll Wasserstoff künftig helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren.

Doch zwischen der Produktion von Wasserstoff und seiner späteren Nutzung liegt ein Problem, das deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält: die Speicherung.

Denn Wasserstoff gehört zu den kleinsten Molekülen überhaupt. Genau diese Eigenschaft macht den Energieträger attraktiv - und gleichzeitig technisch anspruchsvoll. Ohne leistungsfähige Speicher- und Transportlösungen dürfte der großflächige Ausbau der Wasserstoffwirtschaft deutlich schwieriger werden.

Warum Wasserstoff schwieriger zu speichern ist als Erdgas

Erdgas, Diesel oder Benzin lassen sich vergleichsweise einfach lagern und transportieren. Wasserstoff stellt Ingenieure dagegen vor besondere Herausforderungen.

Das Molekül besitzt eine sehr geringe Dichte und kann durch kleinste Materialfehler oder Undichtigkeiten entweichen. Gleichzeitig müssen Speicherbehälter hohen Druck- oder extremen Temperaturbedingungen standhalten.

Gerade bei Anwendungen im Transportsektor oder in der Industrie spielen deshalb Materialeigenschaften eine entscheidende Rolle. Bereits geringe Verluste können die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoffprojekten beeinflussen.

Deshalb investieren Unternehmen weltweit in neue Speichertechnologien, leistungsfähigere Verbundwerkstoffe und innovative Tankkonzepte.

Warum Linde und Air Liquide Milliarden in Wasserstoff investieren

Zu den bekanntesten Unternehmen der Branche gehört Linde plc (ISIN: IE000S9YS762). Der Industriegase-Konzern investiert seit Jahren in Wasserstoff-Infrastruktur und baut seine Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Dazu gehören Produktionsanlagen, Transportlösungen und industrielle Anwendungen. Linde profitiert dabei von seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit technischen Gasen und beliefert zahlreiche Industriekunden weltweit.

Auch Air Liquide (ISIN: FR0000120073) zählt zu den führenden Akteuren der Branche. Das Unternehmen investiert zunehmend in Wasserstoffprojekte in Europa, Nordamerika und Asien. Dabei geht es nicht nur um die Produktion von Wasserstoff, sondern auch um dessen Verteilung und Speicherung.

Die Aktivitäten beider Konzerne zeigen, dass die Wasserstoffwirtschaft längst keine reine Zukunftsvision mehr ist. Gleichzeitig verdeutlichen sie, wie wichtig leistungsfähige Infrastruktur für den Erfolg der Branche bleibt.

Warum Materialien zunehmend zum entscheidenden Faktor werden

Je stärker die Wasserstoffwirtschaft wächst, desto wichtiger werden die verwendeten Materialien.

Speicherbehälter müssen hohe Belastungen aushalten und gleichzeitig möglichst leicht sein. Hinzu kommt die Herausforderung, Wasserstoffverluste zu minimieren. Genau deshalb beschäftigen sich zahlreiche Forschungs- und Industrieprojekte mit neuen Verbundwerkstoffen und Materiallösungen.

Dabei rückt zunehmend auch Graphen in den Fokus. Das Kohlenstoffmaterial besitzt außergewöhnliche Barriereeigenschaften und wird deshalb für verschiedene Speicher- und Infrastrukturanwendungen untersucht.

Ziel ist es, Materialien widerstandsfähiger zu machen und gleichzeitig die Durchlässigkeit für Wasserstoff zu reduzieren.

Wie First Graphene an Lösungen für Wasserstoffspeicher arbeitet

Vor diesem Hintergrund arbeitet auch First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) an Anwendungen für die Wasserstoffwirtschaft. Das Unternehmen war Teil des internationalen HyPStore-Projekts, das sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Verbundwerkstoffen für Wasserstoffspeicher beschäftigt. Dabei wurden graphenhaltige Materialien für sogenannte Typ-V-Tanks untersucht - eine Speichertechnologie, die insbesondere für den Transport von Wasserstoff interessant sein könnte.

Laut den veröffentlichten Projektergebnissen konnte Graphen innerhalb der Tankstruktur die Wasserstoffdurchlässigkeit deutlich reduzieren. Gleichzeitig zeigten die eingesetzten Materialien eine hohe mechanische Stabilität unter kryogenen Bedingungen.

Für First Graphene ist dies eines von mehreren industriellen Anwendungsfeldern. Neben Wasserstoff adressiert das Unternehmen unter anderem Baustoffe, Beschichtungen, Geotextilien, Thermoplaste und Brandschutzmaterialien.

Warum die Infrastruktur über den Erfolg der Wasserstoffwirtschaft entscheiden könnte

Die Diskussion über Wasserstoff konzentriert sich häufig auf Elektrolyseure, Produktionskapazitäten oder politische Förderprogramme. Mindestens genauso wichtig dürfte jedoch die Infrastruktur sein, die den Energieträger vom Produzenten zum Endverbraucher bringt.

Denn selbst die günstigste Wasserstoffproduktion hilft wenig, wenn Speicherung und Transport zu teuer oder technisch zu aufwendig bleiben.

Genau deshalb investieren Industrieunternehmen weltweit in neue Speicherkonzepte, Materialien und Verbundwerkstoffe. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht nur darin, Wasserstoff herzustellen - sondern ihn effizient und wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Je stärker die Wasserstoffwirtschaft wächst, desto wichtiger könnten deshalb jene Technologien werden, die bislang oft im Hintergrund stehen.

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Quellen:

https://firstgraphene.net/quarterly-report-march-2026/?utm_source=chatgpt.com

https://www.linde.com/clean-energy/hydrogen?utm_source=chatgpt.com

https://www.airliquide.com/energy-transition/hydrogen?utm_source=chatgpt.com

https://hypstore.eu/?utm_source=chatgpt.com

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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