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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
08.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-05 IE00BF541080 343000.000 47531043.44 138.5745
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-05 IE00BF540Z61 746000.000 56440920.73 75.6581
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-05 IE00BQQP9F84 37250000.000 3350335162.57 89.9419
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-05 IE00BDFBTQ78 29775000.000 1851948042.17 62.1981
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-05 IE00BYWQWR46 10300000.000 605060895.55 58.7438
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-05 IE00BQQP9G91 11550000.000 1094317433.26 94.7461
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-05 IE00BDS67326 3806000.000 262273283.39 68.9105
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-05 IE00BQQP9H09 5700000.000 352183798.41 61.7866
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-05 IE00BL0BMZ89 4800000.000 171098388.98 35.6455
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-05 IE00BMC38736 77450000.000 8086829254.50 104.4135
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-05 IE00BMDH1538 18350000.000 197128483.04 10.7427
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-05 IE00BMDKNW35 43300000.000 601136873.29 13.8831
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-05 IE0000H445G8 420000.000 6863784.91 16.3423
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-05 IE0002PG6CA6 82100000.000 1466815533.35 17.8662
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-05 IE0005B8WVT6 630000.000 13956952.47 22.1539
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-05 IE000YU9K6K2 23040000.000 2501210390.00 108.5595
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-05 IE000B9PQW54 660000.000 13615918.76 20.6302
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-05 IE0001J5A2T9 555000.000 15299938.43 27.5675
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-05 IE0005TF96I9 630000.000 11225260.63 17.8179
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-05 IE000M7V94E1 44820000.000 2554411848.55 56.9927
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-05 IE000NXF88S1 9970000.000 336809313.08 33.7823
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-05 IE000YYE6WK5 127300000.000 7835740216.13 61.5533
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-05 IE000J6CHW80 2674000.000 66591352.68 24.9033
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-05 IE0007I99HX7 1500000.000 37148459.03 24.7656
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-05 IE000SBU19F7 550000.000 13832176.44 25.1494
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-05 IE0007Y8Y157 27000000.000 838343723.47 31.0498
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-05 IE000QYDXKV5 450000.000 8852498.33 19.6722
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-05 IE000YYVSM16 250000.000 4778004.45 19.1120
© 2026 PR Newswire
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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