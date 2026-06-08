VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BF541080
|343000.000
|47531043.44
|138.5745
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56440920.73
|75.6581
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BQQP9F84
|37250000.000
|3350335162.57
|89.9419
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BDFBTQ78
|29775000.000
|1851948042.17
|62.1981
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BYWQWR46
|10300000.000
|605060895.55
|58.7438
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1094317433.26
|94.7461
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BDS67326
|3806000.000
|262273283.39
|68.9105
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|352183798.41
|61.7866
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171098388.98
|35.6455
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BMC38736
|77450000.000
|8086829254.50
|104.4135
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BMDH1538
|18350000.000
|197128483.04
|10.7427
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-05
|IE00BMDKNW35
|43300000.000
|601136873.29
|13.8831
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0000H445G8
|420000.000
|6863784.91
|16.3423
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0002PG6CA6
|82100000.000
|1466815533.35
|17.8662
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|13956952.47
|22.1539
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000YU9K6K2
|23040000.000
|2501210390.00
|108.5595
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13615918.76
|20.6302
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15299938.43
|27.5675
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11225260.63
|17.8179
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000M7V94E1
|44820000.000
|2554411848.55
|56.9927
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000NXF88S1
|9970000.000
|336809313.08
|33.7823
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000YYE6WK5
|127300000.000
|7835740216.13
|61.5533
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66591352.68
|24.9033
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37148459.03
|24.7656
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13832176.44
|25.1494
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-05
|IE0007Y8Y157
|27000000.000
|838343723.47
|31.0498
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000QYDXKV5
|450000.000
|8852498.33
|19.6722
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-05
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4778004.45
|19.1120
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