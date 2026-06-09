VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BF541080
|343000.000
|47526724.31
|138.5619
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56458999.64
|75.6823
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BQQP9F84
|37250000.000
|3335213472.69
|89.5359
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BDFBTQ78
|29975000.000
|1852166093.02
|61.7904
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BYWQWR46
|10200000.000
|593835623.38
|58.2192
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1096186197.52
|94.9079
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BDS67326
|3806000.000
|260578755.46
|68.4653
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BQQP9H09
|5750000.000
|353764206.62
|61.5242
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|169712604.00
|35.3568
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BMC38736
|77550000.000
|8568431562.77
|110.4891
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BMDH1538
|18350000.000
|190575248.41
|10.3856
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-08
|IE00BMDKNW35
|42750000.000
|630287461.55
|14.7436
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0000H445G8
|420000.000
|6698860.84
|15.9497
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0002PG6CA6
|82100000.000
|1431770006.79
|17.4393
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|13903579.54
|22.0692
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000YU9K6K2
|23290000.000
|2512601560.42
|107.8833
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13486076.78
|20.4334
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15101598.15
|27.2101
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11209962.30
|17.7936
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000M7V94E1
|45120000.000
|2519234067.49
|55.8341
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000NXF88S1
|9820000.000
|343419324.66
|34.9714
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000YYE6WK5
|126650000.000
|7716755391.22
|60.9298
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66632708.59
|24.9187
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37057487.25
|24.7050
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13840689.30
|25.1649
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-08
|IE0007Y8Y157
|27150000.000
|856065689.35
|31.5310
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000QYDXKV5
|450000.000
|8815468.72
|19.5899
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-08
|IE000YYVSM16
|350000.000
|6630981.42
|18.9457
© 2026 PR Newswire