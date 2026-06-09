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PR Newswire
09.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-08 IE00BF541080 343000.000 47526724.31 138.5619
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-08 IE00BF540Z61 746000.000 56458999.64 75.6823
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-08 IE00BQQP9F84 37250000.000 3335213472.69 89.5359
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-08 IE00BDFBTQ78 29975000.000 1852166093.02 61.7904
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-08 IE00BYWQWR46 10200000.000 593835623.38 58.2192
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-08 IE00BQQP9G91 11550000.000 1096186197.52 94.9079
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-08 IE00BDS67326 3806000.000 260578755.46 68.4653
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-08 IE00BQQP9H09 5750000.000 353764206.62 61.5242
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-08 IE00BL0BMZ89 4800000.000 169712604.00 35.3568
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-08 IE00BMC38736 77550000.000 8568431562.77 110.4891
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-08 IE00BMDH1538 18350000.000 190575248.41 10.3856
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-08 IE00BMDKNW35 42750000.000 630287461.55 14.7436
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-08 IE0000H445G8 420000.000 6698860.84 15.9497
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-08 IE0002PG6CA6 82100000.000 1431770006.79 17.4393
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-08 IE0005B8WVT6 630000.000 13903579.54 22.0692
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-08 IE000YU9K6K2 23290000.000 2512601560.42 107.8833
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-08 IE000B9PQW54 660000.000 13486076.78 20.4334
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-08 IE0001J5A2T9 555000.000 15101598.15 27.2101
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-08 IE0005TF96I9 630000.000 11209962.30 17.7936
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-08 IE000M7V94E1 45120000.000 2519234067.49 55.8341
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-08 IE000NXF88S1 9820000.000 343419324.66 34.9714
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-08 IE000YYE6WK5 126650000.000 7716755391.22 60.9298
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-08 IE000J6CHW80 2674000.000 66632708.59 24.9187
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-08 IE0007I99HX7 1500000.000 37057487.25 24.7050
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-08 IE000SBU19F7 550000.000 13840689.30 25.1649
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-08 IE0007Y8Y157 27150000.000 856065689.35 31.5310
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-08 IE000QYDXKV5 450000.000 8815468.72 19.5899
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-08 IE000YYVSM16 350000.000 6630981.42 18.9457
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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