© Foto: AdobeStockPreisbeben bei den Metallen - Gold und Silber mussten zuletzt kräftige Preisrückgänge hinnehmen. Kupfer hielt sich auffällig stabil, obgleich auch der Kupferpreis nachgeben musste. Ist Kupfer jetzt die bessere Wahl? Kupferpreisentwicklung aktuell: Im Würgegriff der Zinsangst und des US-Dollars Bange machen gilt nicht! Zwar durchkreuzten Gewinnmitnahmen den jüngsten Sturm des Kupferpreises (COMEX) in Richtung 7 US-Dollar, doch der Preis für das Industriemetall zeigt sich erstaunlich robust. Kupfer notiert noch immer oberhalb der zentralen Unterstützungszone 6,2 US-Dollar / 6,0 US-Dollar. Nicht zuletzt trübte der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Stimmung an den Edelmetall- und …
Enthaltene Werte: US0231351067,DE0005557508,US35671D8570,US5949181045,US6516391066,US67066G1040,CA4436281022,EU0009652759,XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,US30303M1027,XD0009982303,XC0007924514,XC0005705501,XC0009656965,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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