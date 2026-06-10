© Foto: DALL-ESollte die EZB morgen die Zinsen erhöhen, rücken Europas Banken in den Fokus. Bei Instituten mit starker Einlagenbasis, robustem Zinsüberschuss und hoher Kapitalrendite könnte es schnell nach oben gehen. 5 Profiteure!Die Europäische Zentralbank steht vor einer heiklen Entscheidung. Nach monatelanger Zinspause haben steigende Inflationssorgen, höhere Energiepreise und geopolitische Risiken die Debatte über eine erneute Zinserhöhung zurück auf die Agenda gebracht. Sollte die EZB am Donnerstag (10.06.2026) tatsächlich den Einlagensatz anheben, wäre das zwar keine völlige Überraschung mehr. Der Markt rechnet bereits stark mit einem Schritt um 25 Basispunkte. Trotzdem könnte die Entscheidung an …
Enthaltene Werte: DE0008404005,FR0000120628,DE0005140008,IT0000072618,DE0008430026,DE000CBK1001,NL0011821202,IT0005239360,IT0005508921Den vollständigen Artikel lesen
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