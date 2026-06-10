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PR Newswire
10.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-09 IE00BF541080 393000.000 54472137.25 138.6059
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-09 IE00BF540Z61 746000.000 56521468.40 75.7660
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-09 IE00BQQP9F84 37150000.000 3268792759.45 87.9890
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-09 IE00BDFBTQ78 29975000.000 1820405593.74 60.7308
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-09 IE00BYWQWR46 10200000.000 597395419.92 58.5682
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-09 IE00BQQP9G91 11600000.000 1069140007.54 92.1672
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-09 IE00BDS67326 3806000.000 262062846.66 68.8552
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-09 IE00BQQP9H09 5750000.000 356708326.04 62.0362
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-09 IE00BL0BMZ89 4800000.000 170616430.38 35.5451
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-09 IE00BMC38736 77600000.000 8485393928.45 109.3479
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-09 IE00BMDH1538 17100000.000 173085324.46 10.1219
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-09 IE00BMDKNW35 42750000.000 613346380.85 14.3473
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-09 IE0000H445G8 420000.000 6756390.91 16.0866
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-09 IE0002PG6CA6 82100000.000 1430526357.28 17.4242
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-09 IE0005B8WVT6 630000.000 14092114.23 22.3684
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-09 IE000YU9K6K2 23240000.000 2418800988.32 104.0792
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-09 IE000B9PQW54 660000.000 13713243.26 20.7776
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-09 IE0001J5A2T9 555000.000 15337330.85 27.6348
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-09 IE0005TF96I9 680000.000 12373021.52 18.1956
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-09 IE000M7V94E1 45220000.000 2469291069.70 54.6062
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-09 IE000NXF88S1 9820000.000 335792440.74 34.1947
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-09 IE000YYE6WK5 126400000.000 7702348850.16 60.9363
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-09 IE000J6CHW80 2674000.000 66672409.82 24.9336
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-09 IE0007I99HX7 1500000.000 37356103.08 24.9041
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-09 IE000SBU19F7 550000.000 13909296.89 25.2896
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-09 IE0007Y8Y157 27200000.000 833208357.13 30.6327
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-09 IE000QYDXKV5 450000.000 8836515.36 19.6367
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-09 IE000YYVSM16 350000.000 6622694.87 18.9220
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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