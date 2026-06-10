VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BF541080
|393000.000
|54472137.25
|138.6059
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56521468.40
|75.7660
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BQQP9F84
|37150000.000
|3268792759.45
|87.9890
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BDFBTQ78
|29975000.000
|1820405593.74
|60.7308
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BYWQWR46
|10200000.000
|597395419.92
|58.5682
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BQQP9G91
|11600000.000
|1069140007.54
|92.1672
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BDS67326
|3806000.000
|262062846.66
|68.8552
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BQQP9H09
|5750000.000
|356708326.04
|62.0362
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170616430.38
|35.5451
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BMC38736
|77600000.000
|8485393928.45
|109.3479
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BMDH1538
|17100000.000
|173085324.46
|10.1219
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-09
|IE00BMDKNW35
|42750000.000
|613346380.85
|14.3473
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0000H445G8
|420000.000
|6756390.91
|16.0866
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0002PG6CA6
|82100000.000
|1430526357.28
|17.4242
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|14092114.23
|22.3684
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000YU9K6K2
|23240000.000
|2418800988.32
|104.0792
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13713243.26
|20.7776
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15337330.85
|27.6348
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0005TF96I9
|680000.000
|12373021.52
|18.1956
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000M7V94E1
|45220000.000
|2469291069.70
|54.6062
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000NXF88S1
|9820000.000
|335792440.74
|34.1947
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000YYE6WK5
|126400000.000
|7702348850.16
|60.9363
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66672409.82
|24.9336
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37356103.08
|24.9041
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13909296.89
|25.2896
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-09
|IE0007Y8Y157
|27200000.000
|833208357.13
|30.6327
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000QYDXKV5
|450000.000
|8836515.36
|19.6367
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-09
|IE000YYVSM16
|350000.000
|6622694.87
|18.9220
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