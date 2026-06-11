VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BF541080
|393000.000
|54432976.56
|138.5063
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56403524.01
|75.6079
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BQQP9F84
|36900000.000
|3092522277.52
|83.8082
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BDFBTQ78
|29975000.000
|1763970436.33
|58.8481
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BYWQWR46
|10250000.000
|594637331.74
|58.0134
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BQQP9G91
|11400000.000
|1001954983.90
|87.8908
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BDS67326
|3806000.000
|261804539.63
|68.7873
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|348759359.47
|61.1859
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|169691982.40
|35.3525
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BMC38736
|78100000.000
|8249225179.44
|105.6239
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BMDH1538
|14800000.000
|144208261.30
|9.7438
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-10
|IE00BMDKNW35
|42650000.000
|581016924.71
|13.6229
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0000H445G8
|420000.000
|6718365.78
|15.9961
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0002PG6CA6
|82100000.000
|1388812712.51
|16.9161
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|14226360.77
|22.5815
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000YU9K6K2
|23290000.000
|2376460197.01
|102.0378
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13446122.99
|20.3729
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15209286.64
|27.4041
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0005TF96I9
|680000.000
|12121530.27
|17.8258
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000M7V94E1
|45320000.000
|2364829123.91
|52.1807
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000NXF88S1
|9820000.000
|338124484.42
|34.4322
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000YYE6WK5
|126400000.000
|7639363589.67
|60.4380
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66534359.03
|24.8820
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|36877548.90
|24.5850
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13647952.92
|24.8145
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-10
|IE0007Y8Y157
|27200000.000
|817831463.13
|30.0673
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000QYDXKV5
|450000.000
|8883487.91
|19.7411
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-10
|IE000YYVSM16
|350000.000
|6411971.07
|18.3199
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