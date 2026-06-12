Börsianer setzen auf die Gewinner von Morgen. Aber gehören die heutigen Marktführer auch weiterhin dazu? Wie verändern KI, Digitalisierung, Energiewende und geopolitische Unsicherheit das Bild? SAP versucht seine starke Position bei Unternehmenssoftware zu nutzen, um sich als KI-Gewinner zu positionieren. Die Aktienkursentwicklung spiegelt jedoch die Skepsis der Anleger wider. Noch kritischer beäugt der Markt Teamviewer und fragt sich, ob die Gesellschaft die Spitzenposition gegenüber den Konzernriesen der Branche verteidigen kann. Auf einem ganz anderen Blatt steht Zefiro Methane. Die Kanadier überzeugen mit einer starken Position in einem Milliardenmarkt. So adressiert Zefiro eines der dringendsten ökologischen Probleme unserer Zeit - die Reduzierung von Methanemissionen aus stillgelegten Öl- und Gasquellen. Ein Geschäftsfeld, das nicht nur gesellschaftlich relevant ist, sondern auch von regulatorischem Rückenwind und steigenden Klimaschutzinvestitionen profitiert. Noch befindet sich die deutlich unterbewertete Aktie unter dem Anlegerradar.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE0007164600,DE000A2YN900Den vollständigen Artikel lesen ...
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