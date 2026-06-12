Sehen wir bald eine Preisrally bei Uran? Dies erwartet jedenfalls der Chef von Cameco. In einem Interview äußert er sich äußerst bullisch über den Uranmarkt und die dreistelligen Preise. Denn während der Sportmarkt noch bei rund 87 USD je Pfund steht, werden bei den Langfristverträgen bereits 120 USD bezahlt. Die zentralen Preistreiber seien zunehmende Sorgen um die Versorgungssicherheit. Das strukturelle Angebotsdefizit ist genau der Grund für Investments in Uran-Explorer. Ein interessanter Kandidat ist American Atomics. Das Unternehmen verfolgt die Strategie einer vertikal integrierten Uran-Wertschöpfungskette in Nordamerika. Zuletzt hat man einen wichtigen Fortschritt auf dem Blue-Streak-Projekt im US-Bundesstaat Colorado gemeldet. Auf neue Kernkraftwerke kann die boomende KI-Industrie nicht warten. Davon profitiert auch die deutsche 2G Energy. Die Aktie ist in den vergangenen Tagen abgerutscht. Analysten haben ihr Kursziel deutlich erhöht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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