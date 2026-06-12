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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
12.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-11 IE00BF541080 393000.000 54577619.80 138.8744
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-11 IE00BF540Z61 746000.000 56545568.15 75.7983
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-11 IE00BQQP9F84 36650000.000 3202241562.36 87.3736
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-11 IE00BDFBTQ78 29975000.000 1809107862.28 60.3539
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-11 IE00BYWQWR46 10250000.000 592737565.27 57.8281
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-11 IE00BQQP9G91 11400000.000 1042004380.33 91.4039
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-11 IE00BDS67326 3750000.000 258235967.46 68.8629
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-11 IE00BQQP9H09 5700000.000 352542877.98 61.8496
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-11 IE00BL0BMZ89 4800000.000 170233132.32 35.4652
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-11 IE00BMC38736 78050000.000 8893663463.96 113.9483
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-11 IE00BMDH1538 15250000.000 147743316.58 9.6881
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-11 IE00BMDKNW35 42300000.000 615332303.58 14.5469
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-11 IE0000H445G8 420000.000 6665837.45 15.8710
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-11 IE0002PG6CA6 81700000.000 1450181949.42 17.7501
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-11 IE0005B8WVT6 630000.000 14282686.67 22.6709
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-11 IE000YU9K6K2 23540000.000 2604355727.65 110.6353
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-11 IE000B9PQW54 510000.000 10528260.24 20.6436
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-11 IE0001J5A2T9 555000.000 15250799.78 27.4789
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-11 IE0005TF96I9 680000.000 12053135.61 17.7252
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-11 IE000M7V94E1 45320000.000 2423210344.47 53.4689
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-11 IE000NXF88S1 9720000.000 337298232.95 34.7015
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-11 IE000YYE6WK5 126100000.000 7846414668.63 62.2237
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-11 IE000J6CHW80 2674000.000 66790441.45 24.9777
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-11 IE0007I99HX7 1500000.000 37298722.08 24.8658
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-11 IE000SBU19F7 550000.000 13885792.37 25.2469
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-11 IE0007Y8Y157 27400000.000 841574803.19 30.7144
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-11 IE000QYDXKV5 450000.000 8888327.66 19.7518
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-11 IE000YYVSM16 350000.000 6501790.33 18.5765
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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