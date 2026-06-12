VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BF541080
|393000.000
|54577619.80
|138.8744
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56545568.15
|75.7983
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BQQP9F84
|36650000.000
|3201747919.41
|87.3601
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BDFBTQ78
|29975000.000
|1809107862.28
|60.3539
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BYWQWR46
|10250000.000
|592737565.27
|57.8281
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BQQP9G91
|11400000.000
|1041716946.76
|91.3787
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BDS67326
|3750000.000
|258235967.46
|68.8629
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|352542877.98
|61.8496
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170233132.32
|35.4652
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BMC38736
|78050000.000
|8893663463.96
|113.9483
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BMDH1538
|15250000.000
|147743316.58
|9.6881
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-11
|IE00BMDKNW35
|42300000.000
|615332303.58
|14.5469
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0000H445G8
|420000.000
|6665837.45
|15.8710
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0002PG6CA6
|81700000.000
|1450181949.42
|17.7501
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|14282686.67
|22.6709
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000YU9K6K2
|23540000.000
|2604355727.65
|110.6353
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000B9PQW54
|510000.000
|10528260.24
|20.6436
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15250799.78
|27.4789
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0005TF96I9
|680000.000
|12053135.61
|17.7252
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000M7V94E1
|45320000.000
|2423210344.47
|53.4689
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000NXF88S1
|9720000.000
|337298232.95
|34.7015
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000YYE6WK5
|126100000.000
|7846414668.63
|62.2237
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66790441.45
|24.9777
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37298722.08
|24.8658
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13885792.37
|25.2469
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-11
|IE0007Y8Y157
|27400000.000
|841574803.19
|30.7144
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000QYDXKV5
|450000.000
|8888327.66
|19.7518
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-11
|IE000YYVSM16
|350000.000
|6501790.33
|18.5765
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