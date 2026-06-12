© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireDie Anteile von ServiceNow konnten sich zuletzt zwar gut erholen, doch die Verluste der vergangenen Handelstage gefährden die jüngsten Fortschritte erheblich. Software-Aktien: Hier scheint die Luft schon wieder raus ... Die zwischenzeitlich hochdynamische Erholung bei Software- und Clouddienstleistern hat in den vergangenen Tagen nach empfindlichen Verlusten der Aktien einen erheblichen Dämpfer erlitten. Nicht nur für das DAX-Schwergewicht SAP hat sich die Ausgangslage damit aus charttechnischer Perspektive wieder erheblich eingetrübt, auch die bei Anlegerinnen und Anlegern hochgehandelte ServiceNow-Aktie befindet sich erneut in Gefahr - trotz Rückendeckung von Nvidia-CEO Jensen Huang, …
Enthaltene Werte: US00724F1012,US79466L3024,DE0007164600,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen
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