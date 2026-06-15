VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BF541XXX
|393000.000
|54643812.61
|139.0428
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56671948.86
|75.9678
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BQQP9XXX
|36650000.000
|3310349514.27
|90.3233
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BDFBTXXX
|29975000.000
|1885712687.14
|62.9095
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BYWQWXXX
|10300000.000
|597901030.77
|58.0486
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1089953304.86
|95.6099
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|260936242.50
|69.5830
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|354620543.97
|62.2141
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|172023613.59
|35.8383
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BMC38XXX
|77500000.000
|8954894343.20
|115.5470
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|139237321.93
|9.9812
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-12
|IE00BMDKNXXX
|42400000.000
|627765586.47
|14.8058
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6749454.65
|16.0701
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0002PG6XXX
|81850000.000
|1524488792.08
|18.6254
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14383542.71
|22.8310
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000YU9KXXX
|23540000.000
|2449716906.13
|104.0661
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10477158.86
|20.5434
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16872329.03
|27.8881
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11198165.96
|17.7749
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000M7V9XXX
|45070000.000
|2460791655.41
|54.5993
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000NXF8XXX
|9720000.000
|338838119.27
|34.8599
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000YYE6XXX
|126000000.000
|7793579814.63
|61.8538
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|66909016.33
|25.0221
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37466545.54
|24.9777
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000SBU1XXX
|550000.000
|13998897.69
|25.4525
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-12
|IE0007Y8YXXX
|27400000.000
|855251363.65
|31.2136
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8990683.82
|19.9793
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-12
|IE000YYVSXXX
|500000.000
|9460761.41
|18.9215
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