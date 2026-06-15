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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
15.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-12 IE00BF541XXX 393000.000 54643812.61 139.0428
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-12 IE00BF540XXX 746000.000 56671948.86 75.9678
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-12 IE00BQQP9XXX 36650000.000 3310349514.27 90.3233
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-12 IE00BDFBTXXX 29975000.000 1885712687.14 62.9095
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-12 IE00BYWQWXXX 10300000.000 597901030.77 58.0486
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-12 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1089953304.86 95.6099
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-12 IE00BDS67XXX 3750000.000 260936242.50 69.5830
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-12 IE00BQQP9XXX 5700000.000 354620543.97 62.2141
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-12 IE00BL0BMXXX 4800000.000 172023613.59 35.8383
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-12 IE00BMC38XXX 77500000.000 8954894343.20 115.5470
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-12 IE00BMDH1XXX 13950000.000 139237321.93 9.9812
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-12 IE00BMDKNXXX 42400000.000 627765586.47 14.8058
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-12 IE0000H44XXX 420000.000 6749454.65 16.0701
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-12 IE0002PG6XXX 81850000.000 1524488792.08 18.6254
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-12 IE0005B8WXXX 630000.000 14383542.71 22.8310
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-12 IE000YU9KXXX 23540000.000 2449716906.13 104.0661
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-12 IE000B9PQXXX 510000.000 10477158.86 20.5434
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-12 IE0001J5AXXX 605000.000 16872329.03 27.8881
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-12 IE0005TF9XXX 630000.000 11198165.96 17.7749
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-12 IE000M7V9XXX 45070000.000 2460791655.41 54.5993
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-12 IE000NXF8XXX 9720000.000 338838119.27 34.8599
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-12 IE000YYE6XXX 126000000.000 7793579814.63 61.8538
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-12 IE000J6CHXXX 2674000.000 66909016.33 25.0221
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-12 IE0007I99XXX 1500000.000 37466545.54 24.9777
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-12 IE000SBU1XXX 550000.000 13998897.69 25.4525
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-12 IE0007Y8YXXX 27400000.000 855251363.65 31.2136
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-12 IE000QYDXXXX 450000.000 8990683.82 19.9793
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-12 IE000YYVSXXX 500000.000 9460761.41 18.9215
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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