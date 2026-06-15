Die Allianz bleibt in Kauflaune. Nach mehreren jüngsten Übernahme- und Deal-Meldungen könnte nun der nächste Schritt in Asien folgen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge steht der DAX-Konzern vor der Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Singapur.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz steht laut Bloomberg vor der Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Singapur.• Der mögliche Kaufpreis könnte bei rund zwei Milliarden US-Dollar liegen.• Strategisch würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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