Anzeige
Mehr »
Dienstag, 16.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Sechs Projekte + starke Katalysatoren. Nur 17 Mio. CAD Marktkapitalisierung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Tradegate
16.06.26 | 08:01
31,095 Euro
+0,08 % +0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,95031,09508:19
30,95031,09508:01
PR Newswire
16.06.2026 08:06 Uhr
80 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-15 IE00BF541XXX 393000.000 54782496.96 139.3957
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-15 IE00BF540XXX 746000.000 56856947.60 76.2157
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-15 IE00BQQP9XXX 36700000.000 3534224381.14 96.3004
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-15 IE00BDFBTXXX 29975000.000 1970339489.79 65.7328
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-15 IE00BYWQWXXX 10150000.000 593728820.24 58.4955
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-15 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1175618816.62 103.1245
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-15 IE00BDS67XXX 3750000.000 262804591.15 70.0812
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-15 IE00BQQP9XXX 5700000.000 358076599.99 62.8205
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-15 IE00BL0BMXXX 4800000.000 172935280.21 36.0282
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-15 IE00BMC38XXX 77300000.000 9376790669.26 121.3039
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-15 IE00BMDH1XXX 13950000.000 142403394.81 10.2081
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-15 IE00BMDKNXXX 42400000.000 658128920.87 15.5219
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-15 IE0000H44XXX 420000.000 6846299.10 16.3007
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-15 IE0002PG6XXX 81850000.000 1556778497.72 19.0199
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-15 IE0005B8WXXX 630000.000 14348723.87 22.7758
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-15 IE000YU9KXXX 23990000.000 2464841580.77 102.7445
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-15 IE000B9PQXXX 510000.000 10640741.20 20.8642
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-15 IE0001J5AXXX 605000.000 16996599.74 28.0936
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-15 IE0005TF9XXX 630000.000 11179801.68 17.7457
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-15 IE000M7V9XXX 44720000.000 2586432986.15 57.8362
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-15 IE000NXF8XXX 9720000.000 329140865.03 33.8622
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-15 IE000YYE6XXX 125450000.000 7709729586.04 61.4566
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-15 IE000J6CHXXX 2674000.000 67101852.55 25.0942
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-15 IE0007I99XXX 1500000.000 37848156.83 25.2321
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-15 IE000SBU1XXX 550000.000 14128438.12 25.6881
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-15 IE0007Y8YXXX 27400000.000 881219018.18 32.1613
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-15 IE000QYDXXXX 450000.000 8983989.37 19.9644
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-15 IE000YYVSXXX 550000.000 10559205.86 19.1986
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.