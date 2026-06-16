VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BF541XXX
|393000.000
|54782496.96
|139.3957
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56856947.60
|76.2157
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BQQP9XXX
|36700000.000
|3534224381.14
|96.3004
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BDFBTXXX
|29975000.000
|1970339489.79
|65.7328
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BYWQWXXX
|10150000.000
|593728820.24
|58.4955
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1175618816.62
|103.1245
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|262804591.15
|70.0812
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|358076599.99
|62.8205
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|172935280.21
|36.0282
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BMC38XXX
|77300000.000
|9376790669.26
|121.3039
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|142403394.81
|10.2081
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-15
|IE00BMDKNXXX
|42400000.000
|658128920.87
|15.5219
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6846299.10
|16.3007
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0002PG6XXX
|81850000.000
|1556778497.72
|19.0199
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14348723.87
|22.7758
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000YU9KXXX
|23990000.000
|2464841580.77
|102.7445
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10640741.20
|20.8642
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16996599.74
|28.0936
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11179801.68
|17.7457
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000M7V9XXX
|44720000.000
|2586432986.15
|57.8362
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000NXF8XXX
|9720000.000
|329140865.03
|33.8622
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000YYE6XXX
|125450000.000
|7709729586.04
|61.4566
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67101852.55
|25.0942
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37848156.83
|25.2321
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000SBU1XXX
|550000.000
|14128438.12
|25.6881
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-15
|IE0007Y8YXXX
|27400000.000
|881219018.18
|32.1613
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|8983989.37
|19.9644
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-15
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10559205.86
|19.1986
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