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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
17.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-16 IE00BF541XXX 393000.000 54790026.26 139.4148
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-16 IE00BF540XXX 746000.000 56784926.36 76.1192
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-16 IE00BQQP9XXX 36250000.000 3568391269.96 98.4384
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-16 IE00BDFBTXXX 30125000.000 1996942327.72 66.2885
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-16 IE00BYWQWXXX 10000000.000 585768636.35 58.5769
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-16 IE00BQQP9XXX 11400000.000 1197376832.99 105.0331
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-16 IE00BDS67XXX 3750000.000 263148422.30 70.1729
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-16 IE00BQQP9XXX 5700000.000 356103866.56 62.4744
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-16 IE00BL0BMXXX 4800000.000 172053494.67 35.8445
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-16 IE00BMC38XXX 77350000.000 8889971163.23 114.9318
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-16 IE00BMDH1XXX 13950000.000 140623343.78 10.0805
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-16 IE00BMDKNXXX 42400000.000 652694107.25 15.3937
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-16 IE0000H44XXX 420000.000 6780731.66 16.1446
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-16 IE0002PG6XXX 82100000.000 1553874832.74 18.9266
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-16 IE0005B8WXXX 630000.000 14116269.57 22.4068
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-16 IE000YU9KXXX 24290000.000 2402734833.32 98.9187
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-16 IE000B9PQXXX 510000.000 10606185.08 20.7964
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-16 IE0001J5AXXX 605000.000 17034634.59 28.1564
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-16 IE0005TF9XXX 630000.000 11192172.29 17.7654
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-16 IE000M7V9XXX 44670000.000 2570734500.53 57.5495
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-16 IE000NXF8XXX 9670000.000 319559481.14 33.0465
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-16 IE000YYE6XXX 125300000.000 7748417751.48 61.8389
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-16 IE000J6CHXXX 2674000.000 67099718.83 25.0934
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-16 IE0007I99XXX 1500000.000 37701628.78 25.1344
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-16 IE000SBU1XXX 500000.000 12739291.55 25.4786
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-16 IE0007Y8YXXX 27400000.000 854880076.19 31.2000
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-16 IE000QYDXXXX 450000.000 9011324.96 20.0252
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-16 IE000YYVSXXX 550000.000 10626117.30 19.3202
© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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