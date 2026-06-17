VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BF541XXX
|393000.000
|54790026.26
|139.4148
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56784926.36
|76.1192
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BQQP9XXX
|36250000.000
|3568391269.96
|98.4384
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BDFBTXXX
|30125000.000
|1996942327.72
|66.2885
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BYWQWXXX
|10000000.000
|585768636.35
|58.5769
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BQQP9XXX
|11400000.000
|1197376832.99
|105.0331
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|263148422.30
|70.1729
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|356103866.56
|62.4744
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|172053494.67
|35.8445
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BMC38XXX
|77350000.000
|8889971163.23
|114.9318
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BMDH1XXX
|13950000.000
|140623343.78
|10.0805
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-16
|IE00BMDKNXXX
|42400000.000
|652694107.25
|15.3937
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6780731.66
|16.1446
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0002PG6XXX
|82100000.000
|1553874832.74
|18.9266
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14116269.57
|22.4068
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000YU9KXXX
|24290000.000
|2402734833.32
|98.9187
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10606185.08
|20.7964
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|17034634.59
|28.1564
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11192172.29
|17.7654
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000M7V9XXX
|44670000.000
|2570734500.53
|57.5495
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000NXF8XXX
|9670000.000
|319559481.14
|33.0465
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000YYE6XXX
|125300000.000
|7748417751.48
|61.8389
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|67099718.83
|25.0934
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|37701628.78
|25.1344
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12739291.55
|25.4786
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-16
|IE0007Y8YXXX
|27400000.000
|854880076.19
|31.2000
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000QYDXXXX
|450000.000
|9011324.96
|20.0252
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-16
|IE000YYVSXXX
|550000.000
|10626117.30
|19.3202
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