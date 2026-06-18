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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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ACCENTURE PLC113,80-16,35 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC465,55+4,41 %
ALPHABET INC CL A318,15+0,54 %
AMAZON.COM INC209,15+1,19 %
APPLE INC259,25+0,70 %
DOW INC28,8100,00 %
INTEL CORPORATION114,22+8,41 %
MARVELL TECHNOLOGY INC267,60+6,04 %
MICRON TECHNOLOGY INC959,80+5,80 %
MICROSOFT CORPORATION330,80-0,57 %
NVIDIA CORPORATION181,18+1,78 %
PFIZER INC22,230-1,48 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP163,66-1,56 %
TESLA INC346,95+0,73 %
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