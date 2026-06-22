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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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ALPHABET INC CL A313,75-1,83 %
AMAZON.COM INC212,00-0,28 %
APOGEE THERAPEUTICS INC90,380,00 %
APPLE INC258,55-0,12 %
ARCOSA INC130,00+10,17 %
CRH PLC100,35+1,88 %
DOW INC27,500+0,26 %
INTEL CORPORATION120,28+3,92 %
MICRON TECHNOLOGY INC1.033,40+4,10 %
MICROSOFT CORPORATION329,40-0,72 %
NVIDIA CORPORATION183,60+1,01 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP155,30-0,97 %
TESLA INC346,10-0,35 %
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