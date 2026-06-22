© Foto: Arne Dedert/dpaDie US-Börsen sind uneinheitlich gestartet. An der Nasdaq ging es abwärts. Die europäischen Börsen könen hingegen zulegen. Infineon und Hochtief stark. Der Ölpreis fällt klar zurück, während sich Gold etwas verteuert.Die großen US-Indizes haben zum Start in die neue Woche keine einheitliche Linie gefunden. Während der Dow Joneszuletzt (Stand 16:45 Uhr) um 0,3 Prozent zulegte, ging es für den breiter aufgestellten S&P 500 um 0,3 Prozent abwärts und für den technologielastigen Nasdaq 100 sogar um 0,9 Prozent. Belastet wird die Stimmung an der Wall Street durch jüngste Warnungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Teheran, die das Risiko neuer militärischer Spannungen erhöhten und die …
Enthaltene Werte: DE0006070006,DE0006231004,US50186Q2021,US67066G1040,JP3436100006,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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