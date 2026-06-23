Entwickelt sich hier die größte Junior-Mining-Erfolgsgeschichte des Jahres 2026?

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Die Aktie hat bereits eine beeindruckende Performance von +527% in den vergangenen 12 Monaten erzielt und sich von einem kaum beachteten Explorer zu einer der spannendsten Critical-Minerals-Stories am Markt entwickelt.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0 | WKN: A414DM) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

manche Entdeckungen bauen langsam Momentum auf.

Andere erreichen einen Punkt, an dem der Markt sie nicht länger ignorieren kann.

Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) könnte genau diesen Punkt erreicht haben.

Die Aktie hat bereits eine beeindruckende Performance von +527% in den vergangenen zwölf Monaten erzielt und sich von einem kaum beachteten Explorer zu einer der spannendsten Critical-Minerals-Stories am Markt entwickelt.

Und gerade als Investoren dachten, die Bohrergebnisse könnten kaum noch besser werden, lieferte das Unternehmen seine bislang stärksten Gehalte.



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36% Antimon. Die Zahlen werden immer größer.

Die neuesten Bohrergebnisse vom Bald Hill Antimony Project in New Brunswick sind außergewöhnlich.

Zu den Highlights gehören:

36,0% Sb

27,0% Sb

23,1% Sb

22,6% Sb

19,8% Sb

17,8% Sb

Dabei handelt es sich nicht um Oberflächenproben.

Es sind Analyseergebnisse aus Bohrkernen der Main Zone.

Bohrloch BHW-26-04 lieferte spektakuläre:

36,0% Antimon über 1,1 Meter

innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone von:

5,45% Antimon über 10,3 Meter.

Gleichzeitig meldete Bohrloch BH-26-15:

2,85% Antimon über 13,2 Meter

einschließlich:

27,0% Sb über 0,7 Meter

23,1% Sb über 0,3 Meter

17,8% Sb über 0,5 Meter

Damit bestätigt das Unternehmen erneut etwas, das nur wenige Antimonprojekte weltweit vorweisen können:

Extrem hohe Gehalte kombiniert mit abbauwürdigen Mächtigkeiten.





Das hochgradigste Antimonprojekt Nordamerikas?

Das Unternehmen selbst trifft mittlerweile eine bemerkenswerte Aussage:

"Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill das hochgradigste Antimonvorkommen Nordamerikas mit abbauwürdigen Mächtigkeiten darstellt."

Das ist eine starke Aussage.

Doch die Daten scheinen diese Einschätzung zunehmend zu untermauern.

Die Main Zone erstreckt sich mittlerweile über mehr als 600 Meter Streichlänge und bis in Tiefen von mindestens 350 Metern, während die Mineralisierung weiterhin in alle Richtungen offen bleibt. Die durchschnittlichen Mächtigkeiten liegen bei 4 bis 5 Metern, die durchschnittlichen Gehalte bei 3% bis 4% Antimon.

Und möglicherweise stehen wir erst am Anfang.

Die Welt sucht plötzlich nach Antimon

Über Jahre hinweg interessierte sich kaum jemand für Antimon.

Heute suchen Regierungen weltweit nach sicheren Bezugsquellen.

Warum?

Weil Antimon ein strategischer Rohstoff für zahlreiche militärische und industrielle Anwendungen ist:

Panzerbrechende Munition

Militärische Sprengstoffe und Zünder

Nachtsichtgeräte

Infrarotsensoren

Nukleartechnologie

Flammschutzsysteme

Moderne Batteriesysteme

Netzspeicher für die Energiewende

Das US-Innenministerium stuft Antimon offiziell als Rohstoff von kritischer Bedeutung für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ein.

Gleichzeitig verfügen die USA heute praktisch über keine bedeutende eigene Primärproduktion von Antimon und sind stark auf Importe angewiesen.

China dominiert den globalen Markt und kontrolliert einen Großteil der weltweiten Verarbeitungsanlagen.

Genau diese geopolitische Situation sorgt dafür, dass westliche Antimonprojekte plötzlich erheblich an Bedeutung gewinnen.

Die Story wird jeden Monat größer

Was Bald Hill besonders macht:

Es handelt sich längst nicht mehr um eine einzelne Lagerstätte.

Antimony Resources (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) entwickelt inzwischen mehrere Zielgebiete gleichzeitig:

Main Zone

Marcus Zone

Central Zone

South Zone

Neue Ziele aus regionalen Bodenprobenprogrammen

Das Unternehmen führt derzeit ein erweitertes Bohrprogramm von über 18.000 Metern durch. Ein Teil des Programms konzentriert sich auf die Erweiterung der Main Zone nach Norden, Süden und in die Tiefe. Parallel werden neue Zielgebiete getestet.

Mit jeder neuen Bohrmeldung stellt sich dieselbe Frage:

Ist Bald Hill deutlich größer, als der Markt bislang annimmt?

Schlussgedanke

Die größten Gewinner im Junior-Mining folgen oft demselben Muster.

Zuerst kommt die Entdeckung.

Dann die Bestätigung.

Dann immer stärkere Bohrergebnisse.

Und irgendwann beginnt der Markt zu erkennen, was tatsächlich entstanden ist.

Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | Symbol: K8J0) hat bereits eine Kursperformance von +527% in zwölf Monaten geliefert.

Doch mit Bohrergebnissen von bis zu 36% Antimon, einem wachsenden Mehrzonen-System und einem Rohstoff, der zunehmend für Verteidigung, Energiesicherheit und geopolitische Stabilität benötigt wird, könnte diese Geschichte noch lange nicht zu Ende sein.

Die Frage ist nicht mehr, ob Antimon wichtig ist.

Die Frage ist, wie viele hochgradige Antimonlagerstätten außerhalb Chinas überhaupt existieren.

Und genau deshalb richten immer mehr Investoren ihren Blick auf Bald Hill.



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