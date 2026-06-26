Im "Rohstoffkrieg" mit den USA lässt China wieder die Muskeln spielen. In Japan verschärft sich bei schweren Seltenen Erden die Lage. Und vor wenigen Tagen hat Peking zehn US-Unternehmen auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Die US-Regierung reagiert bisher erstaunlich zurückhaltend. Auch die Aktie von MP Materials ist noch nicht angesprungen. Vor einer Neubewertung steht nach Ansicht von Experten die Aktie von Strategic Resources. Die Kanadier bauen eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Die Aktie erscheint günstig. Günstig ist D-Wave Quantum sicher nicht. Zudem ist das Wertpapier auch in diesem Jahr sehr volatil. Dennoch raten Analysten zum Kauf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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