"Fünf der acht größten Beschichtungshersteller": Warum die Industrie Graphen plötzlich ernst nimmt

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Graphen gehört seit Jahren zu den bekanntesten Zukunftsmaterialien der Welt. Kaum ein anderer Werkstoff wurde so intensiv erforscht und gleichzeitig so häufig als potenzieller Technologietreiber beschrieben. Trotzdem blieb die große industrielle Anwendung lange aus. Viele Projekte erreichten nie die kommerzielle Phase, andere scheiterten an Produktionskosten oder fehlenden Einsatzmöglichkeiten.

Inzwischen verändert sich das Bild. Immer mehr Industrieunternehmen beschäftigen sich nicht mehr mit der Frage, ob Graphen interessante Eigenschaften besitzt. Stattdessen geht es zunehmend darum, wo sich das Material wirtschaftlich sinnvoll einsetzen lässt.

Besonders auffällig ist diese Entwicklung im Markt für Schutzbeschichtungen. Dort beschäftigen sich nach Angaben von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) und HydroGraph (ISIN: CA44888K2XXX) inzwischen fünf der acht größten Beschichtungshersteller der Welt mit Graphen-basierten Lösungen.

Die Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Graphen erforscht wird. Viel spannender ist inzwischen, warum große Industriekonzerne überhaupt Interesse an dem Material zeigen.

Ein Markt, der weit größer ist als viele vermuten

Beschichtungen zählen zu den eher unsichtbaren Bereichen der Industrie. Dennoch spielen sie in zahlreichen Wirtschaftssektoren eine zentrale Rolle. Ob Offshore-Windpark, Raffinerie, Bergwerk, Brücke oder Hafenanlage - überall müssen Stahlkonstruktionen vor Korrosion geschützt werden.

Der globale Markt für Schutzbeschichtungen wird auf mehrere zehn Milliarden US-Dollar geschätzt. Allein im Bereich industrieller Korrosionsschutzsysteme investieren Unternehmen jedes Jahr erhebliche Summen, um die Lebensdauer ihrer Anlagen zu verlängern und Wartungskosten zu begrenzen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Kauf einer Beschichtung. Für Betreiber steht zunehmend die Frage im Vordergrund, wie lange ein Schutzsystem tatsächlich funktioniert und welche Auswirkungen dies auf Betriebskosten und Anlagenverfügbarkeit hat. Genau dadurch entstehen neue Anforderungen an die Branche.

Warum Beschichtungshersteller unter Druck geraten

Viele Industrien befinden sich aktuell in einem Wandel. Offshore-Windparks sollen über Jahrzehnte betrieben werden, Energieinfrastruktur altert, Rohstoffprojekte liegen häufig in abgelegenen Regionen und Industrieanlagen müssen immer längere Betriebszeiten erreichen.

Gleichzeitig steigen die Kosten für Wartung, Reparaturen und Stillstände. In manchen Bereichen kann bereits ein kurzer Produktionsausfall erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Für Beschichtungshersteller bedeutet das, dass klassische Leistungsmerkmale allein nicht mehr ausreichen. Kunden interessieren sich zunehmend für längere Wartungsintervalle, höhere Beständigkeit und eine möglichst lange Nutzungsdauer.

Die Branche sucht deshalb nach Technologien, die bestehende Systeme weiter verbessern können, ohne etablierte Prozesse vollständig zu verändern.

Warum Graphen plötzlich auf der Agenda steht

Genau an dieser Stelle kommt Graphen ins Spiel. Das Material besitzt Eigenschaften, die für Schutzbeschichtungen interessant sein können. Besonders häufig genannt werden die hohe Stabilität sowie die Fähigkeit, das Eindringen von Wasser und Sauerstoff zu erschweren.

Korrosion beginnt häufig dort, wo Feuchtigkeit über kleinste Beschädigungen in die Schutzschicht gelangt. Beschichtungen altern, Mikrorisse entstehen und die Schutzwirkung nimmt mit der Zeit ab.

Graphen wird deshalb nicht als Ersatz bestehender Systeme untersucht, sondern als Ergänzung. Ziel ist es, bewährte Beschichtungen weiterzuentwickeln und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

Genau dieser Ansatz erklärt, warum sich große Marktteilnehmer zunehmend mit dem Material beschäftigen.

Wenn aus Forschung industrielle Anwendungen werden

Ein Beispiel für diesen Übergang liefert die Zusammenarbeit zwischen AkzoNobel (ISIN: NL0013267909), HydroGraph Clean Power und Sparc Technologies.

AkzoNobel zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Schutzbeschichtungen und beliefert zahlreiche Industrien, darunter Energie, Bergbau, Offshore-Anlagen und Infrastrukturprojekte. Mit Interzone 954 verfügt das Unternehmen über ein Produkt, das seit Jahrzehnten für langfristigen Korrosionsschutz eingesetzt wird.

HydroGraph konzentriert sich auf die Herstellung von hochreinem Graphen und adressiert damit eine der zentralen Herausforderungen der Branche: die zuverlässige Bereitstellung industrieller Mengen bei gleichbleibender Qualität.

Sparc wiederum entwickelt mit EcoSPARC ein Graphen-Additiv, das in bestehende Beschichtungssysteme integriert werden kann. Nach Angaben des Unternehmens wurden die entsprechenden Anwendungen über mehr als 21 Monate unter realen Bedingungen getestet, bevor die Kommerzialisierung eingeleitet wurde.

Gerade dieser Punkt ist bemerkenswert. Viele Graphen-Projekte wurden bislang vor allem über Forschungsergebnisse definiert. Im aktuellen Marktumfeld rückt zunehmend die praktische Anwendung in den Vordergrund.

Die Diskussion hat sich verändert

Vor einigen Jahren lautete die zentrale Frage noch, ob Graphen überhaupt wirtschaftlich nutzbar ist. Heute scheint sich die Diskussion zu verschieben.

Die steigende Zahl industrieller Partnerschaften deutet darauf hin, dass Unternehmen zunehmend konkrete Einsatzmöglichkeiten prüfen. Gleichzeitig investieren große Beschichtungshersteller Zeit und Ressourcen in die Evaluierung entsprechender Technologien.

Ob Graphen langfristig zum Standard moderner Schutzbeschichtungen wird, lässt sich heute nicht beantworten. Die Tatsache, dass sich fünf der acht größten Beschichtungshersteller der Welt mit dem Material beschäftigen, zeigt jedoch, dass die Industrie das Thema inzwischen deutlich ernster nimmt als noch vor wenigen Jahren.