Eine katastrophale Woche liegt hinter Rheinmetall. Über 20 % hat die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns in den vergangenen fünf Handelstagen verloren. Bietet sich jetzt eine Kaufchance? Was sagen Analysten? Bei OHB ging es vergangene Woche sogar um über 30 % in den Keller. Das deutsche Raumfahrtunternehmen hat Aktionäre mit einer großen Kapitalerhöhung und dem Teilausstieg eines Großaktionärs schockiert. Zudem scheint der Weltraum-Hype rund um den SpaceX-IPO vorbei zu sein. Immerhin liegt die Aktie in 2026 weiterhin über 100 % vorne. Ähnlich stark hat die Almonty-Aktie in 2026 zulegen können. Auch der Kurs des Wolfram-Überfliegers hat in der vergangenen Woche konsolidiert. Doch notiert der Wolfram-Preis weiterhin auf Allzeithoch. Immer mehr Medien berichten über Engpässe beim kritischen Rohstoff - selbst in China. Davon sollte Almonty weiterhin profitieren. Übrigens gehört die Aktie ab heute zum Russell 1000 und 3000.

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