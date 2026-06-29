© Foto: Arne Dedert/dpaDie großen US-Börsen haben am Montag zugelegt, obwohl der Chip-Ausverkauf anhält. DAX und Europabörsen schließen uneinheitlich. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.Die US-Leitindizes haben sich an der Wall Street (Stand 18:30 Uhr) fester gezeigt. Der marktbreite S&P 500 steigt um 0,8 Prozent, der Nasdaq 100 gewinnt 1,3 Prozent und der Dow Jones zieht um 0,4 Prozent an. Diese Woche stehen nur wenige Quartalszahlen in den USA an, unter anderem aber von dem Adidas-Konkurrenten Nike. Amazon und Cisco führen die Gewinnerliste im Dow an, unter den Verlierern sind UnitedHealth und Chevron. Der US-Medien- und Kabelriese Comcast trennt sich von seinem Unterhaltungsgeschäft. Die Aktie …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4781601046,JP3756600007,US67066G1040,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US58933Y1055,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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