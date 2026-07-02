Hat der Goldpreis seinen Boden gefunden? Warum Evolution, Barrick, Kinross und Tesoro Gold jetzt einen Blick wert sein könnten

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Der Goldpreis hat in den vergangenen Monaten seine stärkste Korrektur seit Langem erlebt. Ein stärkerer US-Dollar und steigende Zinserwartungen belasteten das Edelmetall deutlich. Doch während die kurzfristige Volatilität viele Anleger verunsichert, arbeiten die großen Produzenten und die nächste Generation von Goldentwicklern konsequent an ihrem langfristigen Wachstum.

Goldinvestoren mussten in den vergangenen Wochen starke Nerven beweisen. Nachdem das Edelmetall zu Jahresbeginn neue Rekordstände erreicht hatte, fiel der Preis auf den tiefsten Stand seit fast acht Monaten. Auslöser waren vor allem die Aufwertung des US-Dollars sowie die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs möglicherweise später in diesem Jahr fortsetzen könnte.

Dieser Zusammenhang ist an den Märkten seit Langem bekannt. Ein stärkerer Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA, während höhere Zinsen die Opportunitätskosten eines unverzinsten Vermögenswertes wie Gold erhöhen. Nach den jüngsten Inflationsdaten rechnen viele Marktteilnehmer weiterhin damit, dass die Federal Reserve die Zinsen erneut anheben könnte. Gleichzeitig haben sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zuletzt etwas entspannt, was den Druck auf den Goldpreis zusätzlich erhöhte.

Aus charttechnischer Sicht bleiben viele Analysten vorsichtig. Gold ist unter eine wichtige Unterstützungszone bei rund 4.100 US-Dollar je Unze gefallen. Zwar ist jederzeit eine technische Gegenbewegung möglich, doch weitere Schwächephasen können nicht ausgeschlossen werden, solange die Geldpolitik restriktiv bleibt.

Kurzfristiger Gegenwind - langfristig bleibt das Umfeld intakt

Die jüngste Korrektur erzählt jedoch nur einen Teil der Geschichte.

Die Goldkäufe der Zentralbanken bewegen sich weiterhin auf historisch hohem Niveau. Gleichzeitig wachsen die Staatsverschuldungen vieler Industrieländer kontinuierlich weiter, und auch geopolitische Risiken sind keineswegs verschwunden. Diese strukturellen Faktoren stützen die langfristige Investmentnachfrage nach Gold, selbst wenn kurzfristig Zinserwartungen die Kurse dominieren.

Auch für die Minengesellschaften präsentiert sich die Situation heute deutlich robuster als in früheren Abschwungphasen. Die hohen Goldpreise der vergangenen Jahre haben die Bilanzen vieler Unternehmen gestärkt, die Gewinnmargen verbessert und zusätzliche finanzielle Spielräume geschaffen. Viele Gesellschaften investieren inzwischen in zukünftiges Wachstum und können gleichzeitig attraktive Kapitalrückführungen an ihre Aktionäre leisten.

Entsprechend stellen sich viele Investoren inzwischen nicht mehr die Frage, ob der Goldpreis bereits seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Vielmehr rückt zunehmend in den Fokus, welche Unternehmen unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen langfristig gut positioniert sind.

Die großen Produzenten liefern weiterhin starke Ergebnisse

Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) zählt weiterhin zu den überzeugendsten Beispielen für eine disziplinierte Unternehmensführung innerhalb des Goldsektors. Mit einem Nettocashflow aus dem Minenbetrieb von rund 1,6 Milliarden australischen Dollar seit Jahresbeginn und einer inzwischen erreichten Nettoliquiditätsposition investiert das Unternehmen konsequent in organisches Wachstum statt in teure Übernahmen. Erweiterungsprojekte innerhalb des bestehenden Minenportfolios sollen die Lebensdauer der Minen verlängern und gleichzeitig die finanzielle Disziplin wahren.

Auch Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080) zeigte zuletzt eine robuste operative Entwicklung. Das Unternehmen übertraf seine Produktionsprognose für das erste Quartal mit 719.000 zurechenbaren Unzen Gold. Gleichzeitig wurden mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar operativer Cashflow sowie rund 1,2 Milliarden US-Dollar Free Cashflow erzielt. Mit einer Nettoliquidität von rund 2,4 Milliarden US-Dollar konnte Barrick ein neues Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden US-Dollar starten und gleichzeitig Großprojekte wie Lumwana, Fourmile und Pueblo Viejo weiterentwickeln.

Auch Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) profitiert weiterhin von einer starken operativen Entwicklung. Das Unternehmen erzielte erneut einen Rekord beim Free Cashflow, verfügt über eine Bilanz mit Investment-Grade-Rating und treibt gleichzeitig wichtige Entwicklungsprojekte wie Great Bear und Lobo-Marte voran. Gemeinsam zeigen diese Beispiele, wie deutlich widerstandsfähiger die Goldbranche heute im Vergleich zu früheren Goldzyklen geworden ist.

Goldentwickler könnten als Nächstes profitieren

Während die großen Produzenten weiterhin hohe Cashflows erwirtschaften, richtet sich der Blick vieler Investoren in Phasen einer Preiskonsolidierung häufig auf fortgeschrittene Entwicklungsprojekte.

Mit einer verbesserten Marktstimmung rücken regelmäßig jene Unternehmen stärker in den Fokus, die sich kurz vor einer möglichen Produktion befinden, überschaubare Investitionskosten aufweisen und in stabilen Bergbauregionen tätig sind.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) passt zunehmend in dieses Profil.

Das El-Zorro-Goldprojekt in Chile befindet sich derzeit in der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) und verfügt über mehrere Eigenschaften, die das Projekt von vielen anderen Goldentwicklungen unterscheiden. Die Lagerstätte liegt in vergleichsweise geringer Höhe und verfügt über Zugang zu bestehenden Straßen, Stromversorgung und Wasserinfrastruktur. Dadurch werden zahlreiche logistische Herausforderungen vermieden, die bei vielen großen Andenprojekten auftreten.

Unabhängige Analysten hoben nach einem kürzlichen Projektbesuch insbesondere diese Infrastrukturvorteile sowie das erhebliche Explorationspotenzial des gesamten Distrikts hervor. Aktuell arbeiten sechs Bohrgeräte gleichzeitig an Ressourcenerweiterungen, Infill-Bohrungen und Explorationsprogrammen. Damit unterstützt Tesoro sowohl einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss als auch weiteres Wachstum der Ressource. Die Nähe zur vorhandenen Infrastruktur und zur chilenischen Pazifikküste könnte darüber hinaus Kapital- und Betriebskosten gegenüber höher gelegenen Projekten in Südamerika reduzieren.

Mit einer angestrebten ersten Goldproduktion gegen Ende dieses Jahrzehnts gehört El Zorro zu jener Generation fortgeschrittener Entwicklungsprojekte, die bei einer Stabilisierung des Goldpreises und verbesserten Finanzierungsbedingungen zunehmend in den Fokus institutioneller und privater Investoren rücken könnten.

Über die kurzfristige Volatilität hinausblicken

Die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises bleibt schwer vorherzusagen. Inflationsdaten, Entscheidungen der US-Notenbank und die Entwicklung des US-Dollars werden die Preisbewegungen auch in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen. Weitere Schwankungen wären daher keine Überraschung.

Für langfristig orientierte Investoren zeigt die aktuelle Korrektur jedoch auch, wie stark sich der Goldsektor verändert hat.

Große Produzenten wie Evolution Mining, Barrick Gold und Kinross Gold erwirtschaften heute robuste Cashflows, stärken ihre Bilanzen und investieren gezielt in zukünftiges Wachstum, anstatt lediglich von hohen Goldpreisen zu profitieren.

Parallel dazu rücken fortgeschrittene Goldentwickler zunehmend in den Mittelpunkt. Mit dem Fortschritt ihrer Projekte und einer schrittweisen Verbesserung der Finanzierungsbedingungen könnten Unternehmen, die hochwertige Lagerstätten mit guter Infrastruktur und realistischen Entwicklungsplänen verbinden, eine immer wichtigere Rolle im nächsten Goldzyklus spielen. Die Entwicklung von El Zorro unterstreicht diesen Trend und positioniert Tesoro Gold als eines der Unternehmen, das den Übergang von einer erfolgreichen Exploration hin zu einem zukünftigen Goldproduzenten anstrebt.