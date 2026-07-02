Warum Graphen-Beschichtungen plötzlich den Sprung in den Industriemarkt schaffen - Sparc Technologies erweitert sein Produktportfolio

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Neuer leitfähiger Beschichtungszusatz soll die kommerzielle Präsenz des Unternehmens in Rechenzentren, der Halbleiterfertigung und der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge ausbauen.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) hat sein Portfolio an Graphenmaterialien mit der Einführung von SparcES erweitert. Die neue Produktreihe umfasst Graphen-Additive für elektrostatisch ableitfähige (ESD) und elektrisch leitfähige Beschichtungen und markiert einen strategischen Schritt in einen spezialisierten Beschichtungsmarkt, der von den weltweiten Investitionen in digitale Infrastruktur und moderne Fertigung profitiert.

Das australische Technologieunternehmen teilte mit, dass die neue Produktlinie für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen die Kontrolle statischer Elektrizität von entscheidender Bedeutung ist. Dazu zählen Rechenzentren, Halbleiterfertigungsanlagen sowie Produktionsstätten für Batterien von Elektrofahrzeugen. In diesen Bereichen kommen leitfähige Beschichtungen zum Einsatz, um empfindliche elektronische Komponenten zu schützen und das Risiko elektrostatischer Entladungen oder Zündgefahren zu minimieren.

Der Markteinführung gingen rund zwei Jahre Entwicklungs- und Testarbeit im Labor voraus. Während dieser Zeit untersuchte Sparc verschiedene Graphenmaterialien und Beschichtungsformulierungen, um die elektrische Leitfähigkeit zu optimieren. Nach Angaben des Unternehmens zeigen die Forschungsergebnisse, dass sorgfältig ausgewähltes und gleichmäßig dispergiertes Graphen gegenüber herkömmlichen leitfähigen Zusatzstoffen wie Graphit, Ruß (Carbon Black) und Kohlenstoffnanoröhren deutliche Vorteile bieten kann.

Sparc zufolge erreicht SparcES die gewünschten Leitfähigkeitswerte bereits bei geringeren Einsatzmengen als konventionelle Materialien. Darüber hinaus soll das Produkt eine höhere Haltbarkeit der Beschichtungen, eine einfachere Verarbeitung, eine bessere Deckkraft sowie das Potenzial für niedrigere Rohstoffkosten bieten. Diese Eigenschaften könnten das Additiv insbesondere für Beschichtungshersteller interessant machen, die sowohl technische Leistungsfähigkeit als auch Effizienz in der Produktion verbessern möchten.

Die Markteinführung erfolgt zudem nicht ohne erste Kundenaktivitäten. Sparc gab bekannt, bereits zwei Produktentwicklungsprogramme mit Kunden gestartet zu haben, nachdem das Interesse aus der Industrie im vergangenen Jahr spürbar zugenommen hatte. Auch wenn sich diese Projekte noch in der Entwicklungsphase befinden, deuten sie darauf hin, dass die Gespräche mit potenziellen Kunden bereits über die reine Laborvalidierung hinausgehen.

Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von bestehenden Geschäftsbeziehungen, die es mit seinem Graphen-Additiv ecosparc für Korrosionsschutzbeschichtungen aufgebaut hat. Nach Einschätzung des Managements könnte dieses etablierte Netzwerk den Markteintritt der neuen leitfähigen Beschichtungsprodukte erleichtern und den Zugang zu kommerziellen Kunden beschleunigen.

Auch die langfristigen Marktaussichten erscheinen vielversprechend. Laut einer von Sparc zitierten unabhängigen Marktstudie dürfte der weltweite Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen im Jahr 2026 ein Volumen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2030 auf etwa 1,65 Milliarden US-Dollar wachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 8,4%. Wesentliche Wachstumstreiber sind der weitere Ausbau von Rechenzentren sowie die steigenden Investitionen in die Halbleiterfertigung. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen diese beiden Bereiche rund 80% der weltweiten Nachfrage ausmachen.

Der Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und staatlich geförderte Programme zur Stärkung der Halbleiterindustrie erhöht den Bedarf an Anlagen, die leistungsfähige leitfähige Boden- und Beschichtungssysteme benötigen. Gleichzeitig eröffnen sich zusätzliche Marktchancen in der Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge sowie in der Pharmaindustrie, im Gesundheitswesen, in der Luft- und Raumfahrt und in Laborumgebungen, in denen der Schutz vor elektrostatischer Aufladung eine wichtige Rolle spielt.

Für Sparc stellt die Einführung von SparcES einen weiteren Schritt dar, die kommerziellen Einsatzmöglichkeiten seiner Graphentechnologien über den Korrosionsschutz hinaus auszubauen. Das Unternehmen positioniert Graphen als leistungssteigernden Zusatzstoff, der bereits in geringen Mengen messbare Verbesserungen erzielen und Kunden sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile bieten kann.

Mit der Einführung von SparcES stärkt Sparc sein Produktportfolio zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach innovativen Werkstoffen für die digitale Infrastruktur weiter zunimmt. Da bereits erste Kundenprogramme laufen und das Marktumfeld attraktive Wachstumsperspektiven bietet, eröffnet das neue Produkt dem Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten, die kommerzielle Nutzung seiner Graphentechnologie auszuweiten und zugleich das bestehende Beschichtungsgeschäft sowie das breitere Technologieportfolio - einschließlich des aufstrebenden Geschäftsbereichs für grünen Wasserstoff - sinnvoll zu ergänzen.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: AU0000115750