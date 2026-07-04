© Foto: adobe.stock.comGold zeigte in den letzten Tagen bemerkenswerte Comeback-Qualitäten. Den Auguren zum Trotz stemmte sich das Edelmetall erfolgreich gegen den drohenden Abverkauf. Der Grundstein für eine radikale Wende scheint gelegt. Aktuelle Goldpreisentwicklung: Warum die Trendwende jetzt an Fahrt gewinnen dürfte Unmittelbar vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts rutschte der Goldpreis unter die 4.000-Dollar-Marke - nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen. Einmal mehr gelang es dem Edelmetall jedoch, den Schaden zu begrenzen und den Kontakt zu diesem psychologisch wichtigen Preisbereich zu halten. Aus charttechnischer Sicht ist der erneute Rücksetzer von großer Bedeutung: Das Edelmetall …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE