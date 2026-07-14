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Quantinuum, Rolls-Royce, Riverlane und die Universität Edinburgh unterzeichnen Vereinbarung zur Erforschung des Quantencomputings für industrielles Design und Simulation



14.07.2026 / 10:05 CET/CEST

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Im Rahmen der Zusammenarbeit soll untersucht werden, wie fehlertolerantes Quantencomputing komplexe Strömungssimulationen voranbringen könnte, unter anderem für Anwendungen im Gasturbinendesign

Das Projekt zielt darauf ab, die Helios-Plattform von Quantinuum - den weltweit genauesten kommerziellen Quantencomputer [1] - mit den industriellen Anwendungen von Rolls-Royce, dem Know-how von Riverlane im Bereich der Quantenfehlerkorrektur und fehlertoleranter Algorithmen sowie der Supercomputing-Expertise des EPCC zu kombinieren

- mit den industriellen Anwendungen von Rolls-Royce, dem Know-how von Riverlane im Bereich der Quantenfehlerkorrektur und fehlertoleranter Algorithmen sowie der Supercomputing-Expertise des EPCC zu kombinieren Die Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die britische Quantenstrategie voranzutreiben, indem die für zukünftige industrielle Anwendungen erforderlichen Quantentechnologien und hybriden Rechenkapazitäten entwickelt werden BROOMFIELD, Colorado, und CAMBRIDGE, England, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ:QNT), Rolls-Royce, Riverlane und das EPCC, das britische nationale Supercomputing-Zentrum mit Sitz an der Universität Edinburgh, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, um die Quantencomputing-Fähigkeiten zu erforschen, die in zukünftigen industriellen Arbeitsabläufen, wie beispielsweise bei der Konstruktion von Gasturbinen, benötigt werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantinuum Zugang zu seinen Quantensystemen und seiner Softwareumgebung gewähren; Rolls-Royce wird Anwendungsfälle aus dem Industriedesign sowie Fachwissen aus diesem Bereich einbringen; Riverlane wird sein Know-how in den Bereichen Quantenfehlerkorrektur und Algorithmen beisteuern; und EPCC wird Fachwissen im Bereich Supercomputing sowie bei der Integration hybrider Arbeitsabläufe einbringen. Komplexe Strömungssimulationen sind für die Konstruktion von Gasturbinen von zentraler Bedeutung, können jedoch erhebliche Rechenressourcen erfordern, je detaillierter die Modelle werden. Im Rahmen einer voraussichtlich mehrjährigen Zusammenarbeit werden die Partner untersuchen, wie fehlertolerante Quantencomputer gemeinsam mit Supercomputern diesen Engpass überwinden und die Strömungsdynamik im Inneren von Gasturbinen präzise modellieren können. "Der Rechenaufwand für die Simulation komplexer Strömungsdynamik stellt eine große Herausforderung im industriellen Design dar, und die Erforschung, wie Quantencomputing die heutigen Supercomputer ergänzen kann, ist ein wichtiger Schritt, um diese Herausforderung zu bewältigen", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum. "Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, die für zukünftige industrielle Anwendungen erforderlichen hybriden quanten-klassischen Algorithmen zu entwickeln und zu testen." Die Kooperationspartner planen, wichtige rechnerische Bausteine für industriell relevante Quantenalgorithmen auf dem Helios-Quantencomputer von Quantinuum zu testen und zu bewerten, wie sich diese auf geplanten zukünftigen Systemen wie Sol und Apollo skalieren lassen. Dieses Projekt baut auf früheren Kooperationen zwischen Rolls-Royce, Riverlane und dem EPCC auf, die die Grundlagen für das Verständnis der wichtigsten Anforderungen an Algorithmen, Fehlerkorrektur und Daten schufen, um strömungsdynamische Simulationen mit kommerziellen Quantencomputern durchzuführen. "Wir entwickeln und verbessern seit fast fünf Jahren gemeinsam mit Riverlane Algorithmen für hybride fehlertolerante Anwendungen und nutzen dabei in Zusammenarbeit mit dem EPCC klassische Emulatoren. Diese Vereinbarung markiert den Beginn einer spannenden neuen Phase, in der wir gemeinsam daran arbeiten, deren Implementierungen auf der Hardware von Quantinuum zu erforschen", sagte Leigh Lapworth, Fellow für Computerwissenschaften bei Rolls-Royce. "Die Anwendungsentwicklung ist ein mehrjähriger Prozess, und wenn wir in der Lage sein wollen, von TeraQuOp-Geräten zu profitieren, müssen wir jetzt damit beginnen, die Algorithmen, die Hardware und die Software gemeinsam zu entwickeln." "Riverlane ist auf Quantenfehlerkorrektur (QEC) spezialisiert - die entscheidende Technologie, die letztendlich den Weg für groß angelegtes fehlertolerantes Quantencomputing und fehlertolerante Anwendungen für verschiedene Branchen ebnen wird", sagte Steve Brierley, CEO und Gründer von Riverlane. "Aufbauend auf unserer Zusammenarbeit mit Rolls-Royce und dem EPCC wird uns die Kooperation mit Quantinuum dabei helfen, zu untersuchen, wie fehlertolerantes Quantencomputing und hybride Quanten-HPC-Ansätze den Weg zum industriellen Quantencomputing beschleunigen können." Das EPCC wird sein Fachwissen in den Bereichen Hochleistungsrechnen, Simulationen und den für die Verbindung von Quanten- und klassischen Systemen erforderlichen Software-Schnittstellen einbringen. Zu seinen Aufgaben gehört es, zu untersuchen, wie verschiedene Teile eines Algorithmus über klassische und Quantenressourcen hinweg kompiliert, emuliert und ausgeführt werden können, einschließlich der für hybride Rechenworkflows erforderlichen Vor- und Nachbearbeitungsschritte. "Quantencomputing wird dann den größten Nutzen bringen, wenn Anwender es in einer breiteren Rechenumgebung nutzen können, und das EPCC arbeitet bereits seit meiner Ernennung zum Chancellor's Fellow 2023 auf hybride HPC- und Quantencomputing-Lösungen hin", sagte Oliver Thomson Brown, Leiter der Quantum Group am EPCC. "Die Mission des EPCC besteht darin, den effektiven Einsatz neuartiger Rechenkonzepte in Industrie und Wissenschaft zu beschleunigen, und dieses Projekt passt nahtlos zu den Zielen des ersten nationalen Supercomputing-Zentrums Großbritanniens." Die britische Quantencomputing-Initiative zielt darauf ab, zugängliche, in Großbritannien ansässige Quantencomputer zu entwickeln, die zu einer Billion fehlerfreier Operationen fähig sind - sogenannte "teraQuOp"-Systeme. Die Zusammenarbeit und ihr voraussichtlicher mehrjähriger Zeitrahmen unterstützen die Quantencomputing-Initiative der britischen Regierung und spiegeln die Stärke und Reife des britischen Ökosystems für Quanten- und Hochleistungsrechnen wider, das sich von der Grundlagenforschung hin zu industriell relevanten hybriden Anwendungen entwickelt. Informationen zu Quantinuum Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von auf der bewährten QCCD-Architektur basierenden Quantensystemen mit gefangenen Ionen kommerziell eingesetzt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf Basis der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[2] Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie aus Regierungs- und Industriemärkten zusammen, ebenso wie mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter, darunter Spitzenwissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % seines Technologieteams verfügen über einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com . Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die Begriffe "voraussehen", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "zukünftig", "wird", "anstreben", "vorhersehbar" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. 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Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Quantinuum keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. [1] aufgrund seiner hohen Gattertreue bei Zwei-Qubit-Gattern, die 98 physikalische Qubits unterstützen

[2] Stand: 31. Dezember 2025. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-rolls-royce-riverlane-und-die-universitat-edinburgh-unterzeichnen-vereinbarung-zur-erforschung-des-quantencomputings-fur-industrielles-design-und-simulation-302824729.html



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