Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Time to Buy! Diese drei Kräfte treiben die Tiefsee-Exploration massiv an
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0
Tradegate
14.07.26 | 21:34
36,950 Euro
-0,11 % -0,040
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
EURONEXT-100
AEX
STOXX Europe 50
FTSE-100
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SHELL PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SHELL PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,95537,03014.07.
36,94537,03014.07.
zukunftsbilanzen.de
15.07.2026 06:46 Uhr
157 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Zwischen Ölpreis-Rally und Klima-Milliarden: Wie Shell, Eni und Zefiro Methane profitieren

Der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt den Ölpreis kräftig nach oben - und mit ihm die Aktien von Energiekonzernen wie Shell und Eni. Für deren Aktionäre ist das die gute Nachricht. Die schlechte: Ausgerechnet die Ölmultis, die aktuell von der Krise profitieren, stehen im öffentlichen Ansehen als raffgierige Klimasünder da. Um ihr Image aufzupolieren, zählen sie zu den größten Käufern freiwilliger CO2-Zertifikate. Viele davon jedoch sind zweifelhafter Qualität. Wer eine Lösung für dieses Problem sucht, landet fast zwangsläufig bei Zefiro Methane, einem bislang weitgehend unentdeckten Nebenwert aus Kanada. Das Unternehmen setzt genau dort an, wo es bei Shell und Eni am meisten hakt.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.