DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Der Unternehmer Harald Christ will sein Mandat im Aufsichtsrat der Commerzbank nicht verlängern. Christ bestätigte dem Handelsblatt entsprechende Informationen von Insidern. Er habe den Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Weidmann sowie das Bundesfinanzministerium und die Finanzagentur des Bundes darüber in Kenntnis gesetzt, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte er. Christ ist bis 2027 regulär gewählt. Er war einer von zwei Vertretern der Bundesrepublik im Aufsichtsrat der Commerzbank. "Mit dieser Entscheidung möchte ich dem Bund als Aktionär frühzeitig die Möglichkeit geben, eine geeignete Nachfolge für den Aufsichtsrat vorzuschlagen", sagte Christ dem Handelsblatt. Warum er sein Mandat nicht verlängern wolle, sagte er nicht. (Handelsblatt)

PORSCHE - Porsche-Chef Michael Leiters treibt nach Spiegel-Informationen den Bau eines neuen, hochpreisigen Sportwagens oberhalb der Baureihe 911 voran. Auf seinem Kapitalmarkttag am 7. Oktober will Porsche die Designstudie eines zweitürigen Sportwagens mit Achtzylinder-Boxermotor vorstellen, der oberhalb des 911 positioniert werden und rund eine halbe Million Euro kosten soll. Intern trägt das Projekt die Bezeichnung "S1". Ein Porsche-Sprecher lehnte einen Kommentar ab. (Spiegel)

LUFTHANSA - Der Lufthansa-Konzern baut seine IT-Landschaft um. Dazu hat am 1. Juli die neu gegründete Lufthansa Group.IO (LHG.IO) - eine Gesellschaft nach europäischem Recht (SE) - ihren Betrieb aufgenommen. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf ein internes Schreiben an die Belegschaft. Daraus geht hervor, dass in dem neuen Unternehmen "zum Auftakt" die internen Leistungen von Lufthansa Industry Solutions und Lufthansa Systems gebündelt werden. Ziel sei es, das vorhandene IT-Wissen im Konzern besser sichtbar und nutzbar zu machen. (Handelsblatt)

VARTA - Die Rettung des Batterieherstellers Varta ist endgültig gescheitert. Die Deutsche Bank und die drei in London sitzenden Investmentfonds Blantyre, Bluebay und Whitebox als Hauptgläubiger haben sich am Mittwochmittag entschieden, ihre Rechte aus den Finanzierungsvereinbarungen geltend zu machen: Sie gliedern den Geschäftsbereich Haushaltsbatterien aus und suchen eine neue Eigentümerstruktur für das Unternehmen. Als Grund führen die Gläubiger "einen operativen Liquiditätsbedarf im mittleren zweistelligen Millionenbereich" an, "verbunden mit erheblichen Kapitalmaßnahmen, die umgesetzt werden müssen, um den Betrieb nachhaltig" fortzuführen. "Trotz intensiver Gespräche mit allen Stakeholdern ist von keiner Seite eine Zusage zur Bereitstellung der erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel eingegangen", sagte ein Sprecher der Ad-hoc-Gläubigergruppe um Blantyre, Deutsche Bank, RBC Bluebay und Whitebox. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

NESTLE - Die Private-Equity-Gesellschaft Platinum Energy steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung an dem europäischen Wassergeschäft von Nestle. Nach Angaben von Insidern bemühen sich beide Seiten, noch vor der heutigen Veröffentlichung des Halbjahresberichts von Nestle eine Einigung über die Bedingungen für den Verkauf von rund 50 Prozent des Geschäftsbereichs zu erzielen. Die Transaktion soll in Form eines Joint Ventures erfolgen, bei dem der Hersteller von San Pellegrino und Perrier mit fast 5 Milliarden Euro bewertet werde. Damit käme ein mühsamer Verkaufsprozess zum Abschluss. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.