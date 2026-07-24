München - Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat im zweiten Quartal dank geringer Grossschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Der Überschuss lag nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax -Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet. Vorstandchef Christoph Jurecka sieht den Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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