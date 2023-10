FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte sind am Montag europaweit gefragt. Mit einem Plus von zeitweise mehr als sieben Prozent fielen die Aktien von Salzgitter nach einer Branchenstudie von JPMorgan besonders auf. Darin gab Analyst Moses Ola seine negative "Underweight"-Einschätzung auf und votiert nun mit "Neutral". Zuletzt lag die Aktie mit einem Plus von knapp fünf Prozent an der Spitze des SDax . Auch die Papiere der schwedischen SSAB legten nach einer "Overweight"-Einstufung klar zu.

Der Analyst hob die relativ starke Abhängigkeit beider Unternehmen von den aktuellen Marktpreisen für Stahl positiv hervor. Mehr als zwei Drittel ihrer Lieferungen könnten sie auf Basis kurzlaufender Verträge von maximal sechs Monaten abrechnen. Im Aufschwung treibe dies die Gewinne besonders dynamisch an, so der Experte.

Mit Blick auf Thyssenkrupp wurde er etwas optimistischer. Er erhöhte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr und hob sein Kursziel an. Die im MDax notierten Thyssenkrupp-Anteile legten am späten Vormittag um knapp zwei Prozent zu und gehörten damit zu den stärksten Aktien des Nebenwerteindex.

Aperam und Voestalpine liefen derweil etwas hinterher. Hier warnte Ola mit Blick auf die anstehenden Quartalsberichte vor Risiken bei Cashflow und Schulden und gab den Papieren daher den Status "Negative Catalyst Watch". Die Aktien von Acerinox, unveränderter Favorit im Edelstahlbereich, profitierten nicht vom Stempel "Positive Catalyst Watch".

Zurückhaltend äußerte sich der Analyst auch zu ArcelorMittal , Europas größtem Stahlhersteller. Hier senkte er das Kursziel von 23,50 auf 20,00 Euro und beließ die Einstufung auf "Neutral". Die ArcelorMittal-Aktie legte zuletzt um knapp ein Prozent zu./ag/zb/stw

SE0000171100, DE0006202005, DE0007500001, AT0000937503, DE0008467416, DE0009653386, LU0569974404, LU1598757687