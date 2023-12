Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA11222H3099 Brompton Oil Split Corp 19.12.2023 CA11222U1021 Brompton Energy Split Corp. 20.12.2023 Tausch 1:1

AU0000027484 Ardent Leisure Group 19.12.2023 AU0000314254 Ardent Leisure Group 20.12.2023 Tausch 1:1

CA1380351009 Canopy Growth Corp. 19.12.2023 CA1380357048 Canopy Growth Corp. 20.12.2023 Tausch 10:1

CA56450P1018 Mantaro Precious Metals Corp. 19.12.2023 CA56450P2008 Mantaro Precious Metals Corp. 20.12.2023 Tausch 10:1

IT0005338840 Unidata S.p.A. 19.12.2023 IT0005573065 Unidata S.p.A. 20.12.2023 Tausch 1:10

CA80517N2068 Saville Resources Inc. 19.12.2023 CA80517N3058 Saville Resources Inc. 20.12.2023 Tausch 20:1

