The following instruments on XETRA do have their first trading 20.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.12.2023Aktien1 PLMURPL00190 Murapol S.A.2 JP3936800006 Yamazen Corp.3 CNE1000069Z2 REPT BATTERO Energy Co., Ltd.4 US87224V1089 TC Bancshares Inc.5 CA11222U1021 Brompton Energy Split Corp.6 CA1380357048 Canopy Growth Corp.7 AU0000314254 Coast Entertainment Holdings Ltd.8 CA56450P2008 Mantaro Precious Metals Corp.9 CA80517N3058 Saville Resources Inc.10 IT0005573065 Unidata S.p.A.Anleihen1 US02665WEU18 American Honda Finance Corp.2 USU6295YAN32 Nabors Industries Inc.