Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, NYSE: BAC) zahlt an diesem Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record day war der 1. Dezember 2023. Ende September 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um knapp 9 Prozent. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,96 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

