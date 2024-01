Aktien Wochenrückblick - die Märkte, als überhitzt und überkauft bezeichnet, haben sich in der ersten Handelswoche 2024 für Konsolidierung, Zinssenkungsenttäuschung und Kaufzurückhaltung entschieden. Dazu wenig Unternehmensmeldungen und die meißten "Börsianer" noch im Urlaub. In 2023 konnte der DAX knapp 20% Kursplus erreichen - eines der wirklich guten Aktienjahre. Ob in 2024 ähnliches möglich ist, bezweifeln viele. Der Anfang des Jahres ist erstmal für die Superbullen ernüchternd. Zinssenkungen waren schon eingepreist. Und wenn diese jetzt langsamer und später kommen, als erwartet, fallen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...